إثبات صحة تسجيلات قصية عبدالرزاق حمدالله.. وحامد البلوي يغير أقواله

قالت صحيفة ”الرياضية“ إنه تم إثبات صحة تسجيلات قضية المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد السعودي، في حين غيّر حامد البلوي المدير التنفيذي للاتحاد والإداري أقوالهما.

ووفقا للصحيفة فإن حامد البلوي والإداري مشعل السعيد غيّرا أقوالهما المكتوبة بالدفع بعدم الاختصاص هذه المرة بعد مواجهتهما بتقرير الجهات ذات العلاقة، في جلسة أمس الخميس.

تعرف إلى تفاصيل قضية "التسجيلات" https://t.co/A3i5yW6YzP pic.twitter.com/UjRvXof7ub — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 21, 2022

وأكدت الصحيفة أن حامد البلوي والسعيد أفادا بداية مايو الماضي بأن التسجيلات مفبركة وغير صحيحة؛ ما دعا لجنة الاحتراف لمخاطبة الجهات ذات العلاقة لإثبات أو نفي صحة التسجيلات، وجاء التقرير مؤيدًا صحتها.

وأكدت أن محامي نادي الاتحاد دفع بعدم الاختصاص أمام لجنة الاحتراف في قضية ما عُرف بـ“التسجيلات“ وشدد على أن القضية منظورة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“؛ بذلك لا يحق لأي طرف التقاضي أمام الاتحاد السعودي ولجانه (على حد قوله).

وحرك نادي النصر، شكوى، ضد مهاجمه السابق عبدالرزاق حمدالله، ومسؤولين في نادي الاتحاد الذي انضم إليه اللاعب في يناير الماضي، ويتهم النصر حامد البلوي بالتفاوض مع اللاعب المغربي في الفترة المحمية للعقد وتحريضه على الرحيل من النادي.

وفي أبريل الماضي، أثار مقطع صوتي يزعم مروجوه أنه لعبدالرزاق حمدالله وحامد البلوي، جدلا واسعا، بين جماهير النصر والاتحاد.

ولم يتطرق المتحدثان في المقطع المنسوب لحمدالله والبلوي إلى أندية بذاتها، لكن الأمر كان يدور حول رغبة اللاعب في اللعب لنادٍ يريده، وهو ما أكده الطرف الآخر.

وفي 23 نوفمبر الماضي، أعلن نادي النصر فسخ عقد حمدالله من طرف واحد بسبب قانوني مشروع، وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، وفق بيان النادي.

وقال النصر إنه ‏يحتفظ بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة.

وفي 16 ديسمبر، أعلن نادي الاتحاد التعاقد مع حمدالله في صفقة انتقال حر، لكنه بدأ اللعب مع الفريق في يناير، بعقد يمتد لعام ونصف العام.