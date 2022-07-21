تعرف إلى تفاصيل قضية "التسجيلات"

كشفت تقارير صحفية سعودية عن كواليس جديدة لجلسة استماع لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، والتي عقدت مساء اليوم الخميس، بشأن شكوى نادي النصر ضد عبدالرزاق حمدالله والمدير التنفيذي لنادي الاتحاد حامد البلوي، ومشعل السعيد.

ونشرت صحيفة ”الرياضية“ السعودية تقريرًا قالت فيه إن محامي نادي الاتحاد دفع بعدم الاختصاص أمام لجنة الاحتراف في قضية ما عُرف بـ“التسجيلات“.

ووفقًا للصحيفة فإن محامي نادي الاتحاد شدد على أن القضية منظورة لدى فيفا ”بذلك لا يحق لأي طرف التقاضي أمام الاتحاد السعودي ولجانه” – على حد قوله –

وأشارت إلى أن البلوي والسعيد، أفادا بداية مايو الماضي أن التسجيلات مفبركة وغير صحيحة، ما دعا لجنة الاحتراف لمخاطبة الجهات ذات العلاقة لإثبات أو نفي صحة التسجيلات، وجاء التقرير مؤيدًا صحتها

وعاد البلوي والسعيد لتغيير أقوالهما المكتوبة بالدفع بعدم الاختصاص هذه المرة بعد مواجهتهما بتقرير الجهات ذات العلاقة.

ماذا قال حامد البلوي للجنة الاحتراف عن تسجيلات عبدالرزاق حمدالله؟ https://t.co/XfgKuo8BaD pic.twitter.com/D0b8G1OUQb — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 21, 2022

يذكر أن تقارير إعلامية سعودية أشارت أيضًا إلى أن أن إدارة نادي النصر طلبت من لجنة الاحتراف إيقاف حمدالله 6 أشهر، وإيقاف حامد البلوي أشهر.

كما طلبت إدارة النصر منع نادي الاتحاد التسجيل في فترتين، وتغريمه مبلغ مليون ريال.

وعقدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، جلسة استماع بشأن هذه الأزمة، حيث تواجد المدير التنفيذي في العميد حامد البلوي.