عبدالرحمن غريب يُبلغ النادي الأهلي السعودي بمصيره مع الفريق

كشفت تقارير صحفية سعودية أن عبدالرحمن غريب لاعب الأهلي السعودي تحدث مع موسى المحياني المدير التنفيذي للفريق وأبلغه رغبته في الرحيل عن النادي.

وقال ”عناد الرشيد“ الصحفي بجريدة ”اليوم“ إن عبدالرحمن غريب أبلغ المحياني أنه يرغب في الرحيل عن الأهلي، وتمثيل نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

🚨- خاص : اللاعب عبدالرحمن غريب تحدّث مع المدير التنفيذي في النادي #الأهلي موسى المحياني وأبلغه برغبته في الخروج من النادي وتمثيل نادي #النصر .. pic.twitter.com/yDZYWhIvUe — عناد الرّشيد (@E_A77) July 21, 2022

وكانت تقارير سابقة ذكرت أن إدارة فريق الأهلي ترفض انتقال لاعبيه أو التفريط فيهم، في ظل وضع الفريق السيئ بعد الهبوط، حتى يتمكن الفريق من العودة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويلعب عبد الرحمن غريب في صفوف النادي الأهلي منذ 2017، وسجل اللاعب هدف التأهل أمام نادي باختاكور الأوزبكي لبطولة دوري أبطال آسيا 2018/2019.

وجدد لاعب الأهلي، البالغ من العمر 25 عامًا، عقده مع النادي الأهلي، في يناير الماضي، لمدة 3 سنوات حتى عام 2025.

ويحاول عدد من لاعبي الأهلي، الذين مازالت عقودهم مستمرة مع النادي، البحث عن مفر للخروج من الفريق بعد هبوطه، سواء بالإعارة أو فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.

وكان النادي الأهلي قضى موسمًا سيئًا للغاية، حيث هبط إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حصد 32 نقطة فقط، واحتلاله المركز الـ15 في دوري المحترفين.