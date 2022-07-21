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رياضة

عبدالرحمن غريب يُبلغ النادي الأهلي السعودي بمصيره مع الفريق
تاريخ النشر: 21 يوليو 2022 20:31 GMT
تاريخ التحديث: 21 يوليو 2022 21:45 GMT

عبدالرحمن غريب يُبلغ النادي الأهلي السعودي بمصيره مع الفريق

كشفت تقارير صحفية سعودية أن عبدالرحمن غريب لاعب الأهلي السعودي تحدث مع موسى المحياني المدير التنفيذي للفريق وأبلغه رغبته في الرحيل عن النادي. وقال "عناد الرشيد"

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المصدر: سلمان العنزي- إرم نيوز

كشفت تقارير صحفية سعودية أن عبدالرحمن غريب لاعب الأهلي السعودي تحدث مع موسى المحياني المدير التنفيذي للفريق وأبلغه رغبته في الرحيل عن النادي.

وقال ”عناد الرشيد“ الصحفي بجريدة ”اليوم“ إن عبدالرحمن غريب أبلغ المحياني أنه يرغب في الرحيل عن الأهلي، وتمثيل نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت تقارير سابقة ذكرت أن إدارة فريق الأهلي ترفض انتقال لاعبيه أو التفريط فيهم، في ظل وضع الفريق السيئ بعد الهبوط، حتى يتمكن الفريق من العودة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويلعب عبد الرحمن غريب في صفوف النادي الأهلي منذ 2017، وسجل اللاعب هدف التأهل أمام نادي باختاكور الأوزبكي لبطولة دوري أبطال آسيا 2018/2019.

وجدد لاعب الأهلي، البالغ من العمر 25 عامًا، عقده مع النادي الأهلي، في يناير الماضي، لمدة 3 سنوات حتى عام 2025.

ويحاول عدد من لاعبي الأهلي، الذين مازالت عقودهم مستمرة مع النادي، البحث عن مفر للخروج من الفريق بعد هبوطه، سواء بالإعارة أو فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.

وكان النادي الأهلي قضى موسمًا سيئًا للغاية، حيث هبط إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حصد 32 نقطة فقط، واحتلاله المركز الـ15 في دوري المحترفين.

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