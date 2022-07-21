تقرير: هيثم عسيري يتفق مع الأهلي على تمديد تعاقده لـ4 أعوام مقبلة

كشفت تقارير صحفية سعودية عن نجاح إدارة النادي الأهلي في الاتفاق مع هيثم عسيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم على تمديد عقده لمدة 4 أعوام مقبلة مع الفريق الجداوي.

ونقلت صحيفة ”الرياضية“ عن مصادر خاصة في تقرير لها، اليوم الخميس، عن وجود اتفاق نهائي بين عسيري والأهلي للتوقيع 4 مواسم مقابل مليون و800 ألف ريال سنويًا.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الاتفاق تم بشكل كامل بين الإدارة الأهلاوية مع اللاعب ووكيل أعماله، عقب عدة اجتماعات خلال الأيام الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن عسيري سيوقع عقده الجديد في مقر النادي، يوم غد الجمعة، بعد الاتفاق على جميع بنوده.

يذكر أن إدارة الأهلي تلقت عددًا من العروض في الفترة الماضية للحصول على خدمات عسيري بنظام الانتقال والإعارة، إلا أنها رفضتها لحاجتها إلى خدماته، في ظل سعيها للعودة سريعًا إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وهبط الأهلي إلى دوري الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه، بعدما احتل المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، حيث حصد 32 نقطة من 30 مباراة.

وأعلن الأهلي، رسميًا، تجديد التعاقد مع المدرب الأوروغواياني روبرت سيبولدي لموسم، حيث سيبقى مع الفريق الموسم المقبل.

وتستهدف أندية الدوري السعودي للمحترفين التعاقد مع لاعبي النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك عقب هبوط الفريق إلى الدرجة الثانية.

وتعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يهبط فيها الأهلي لدوري يلو، وذلك بعدما تعادل مع الشباب في الجولة الأخيرة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.