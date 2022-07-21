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رياضة

ماذا قال حامد البلوي للجنة الاحتراف عن تسجيلات عبدالرزاق حمدالله؟
تاريخ النشر: 21 يوليو 2022 18:22 GMT
تاريخ التحديث: 21 يوليو 2022 18:50 GMT

ماذا قال حامد البلوي للجنة الاحتراف عن تسجيلات عبدالرزاق حمدالله؟

كشفت تقارير صحفية سعودية عن كواليس جلسة استماع لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن شكوى نادي النصر ضد عبدالرزاق حمدالله والمدير

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

كشفت تقارير صحفية سعودية عن كواليس جلسة استماع لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن شكوى نادي النصر ضد عبدالرزاق حمدالله والمدير التنفيذي لنادي الاتحاد حامد البلوي.

وكشف الإعلامي أحمد العجلان ما حدث في جلسة استماع قضية التسجيلات بعد استدعاء المدير التنفيذي لنادي الاتحاد حامد البلوي، ومشعل السعيد.

وكتب العجلان عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، قائلًا: ”اكتفى مدير الكرة بالاتحاد حامد البلوي، وكذلك الإداري مشعل السعيد، بالدفع أمام لجنة الاحتراف في قضية حمدالله بأنها خارج اختصاص اللجنة، لكونها منظورة بكامل تفاصيلها بما فيها ما يخص التسجيلات أمام FIFA“.

وأضاف: ”(خاص ومؤكد) غير صحيح ما يتم تداوله من حديث لمدير الكرة بنادي الاتحاد حامد البلوي عن التسجيلات، وتقديم أي معلومات أو نقاش حولها في جلسة الاستماع أمام لجنة الاحتراف، بل اكتفى بالدفع بعدم اختصاص اللجنة لكون القضية بكامل تفاصيلها لدى FIFA“.

كما كشف الإعلامي ناصر الطميحي عن موقف نادي الاتحاد، مؤكدًا أنه بعد جلسة الاستماع أصبح موقف الفريق الجداوي قويًا وسليمًا.

وأوضح عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“: ”بالأدلة والإثباتات حامد البلوي يكسب و موقفه سليم، وليست له أية علاقة، من قريب أو من بعيد، بأية مفاوضات سرية أو معلنة، ولا توجد هناك تسجيلات عليه.. حامد البلوي واثق الخطوة يمشي ملكًا، ولا عزاء لأصحاب الأحلام العصرية وعشاق الفبركة“.

وأشارت تقارير أخرى إلى أن حامد البلوي المدير التنفيذي للاتحاد أقرَّ بأن التسجيلات صحيحة وسُربت عبر صديق مشترك بين حمدالله والبلوي”.

وكشفت تلك التقارير أن إدارة نادي النصر طلبت من لجنة الاحتراف إيقاف حمدالله 6 أشهر، وإيقاف حامد البلوي أشهر.

كما طلبت إدارة النصر منع نادي الاتحاد التسجيل في فترتين، وتغريمه مبلغ مليون ريال.

وعقدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، جلسة استماع بشأن هذه الأزمة، حيث تواجد المدير التنفيذي في العميد حامد البلوي.

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