عبدالعزيز المريسل: إذا لم يعاقب الاتحاد بإيقاف القيد سأحول حسابي لبيع شاهي مغربي

دخل الإعلامي عبدالعزيز المريسل القريب من نادي النصر السعودي في تحدّ جديد مع متابعيه؛ بسبب قضية المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وكان نادي النصر قد رفع عدة شكاوى ضد عبدالرزاق حمدالله بعد فسخ عقده، مطالبا اللاعب بالشرط الجزائي في عقده، مؤكدا امتلاكه حججا قانونية لفسخ العقد والحصول على شرط جزائي.

ونشر المريسل عبر حسابه الرسمي بموقع ”تويتر“ صورا للشاي وإبريق وكتب عليها: ”إذا لم يتوقف الاتحاد فترتين تسجيل سأحول حسابي لبيع شاهي مغرب“.

وكان المريسل قد أثار الجدل في وقت سابق بعد دخوله في رهان مع زملاء له ينتمون لنادي الاتحاد؛ بسبب قضية المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وغرد المريسل عبر حسابه الرسمي في ”تويتر“ آنذاك قائلا: ”بقدم عرض لإعلام وهوامير الاتحاد إذا كسب حمدالله قضيته مع النصر الموجودة في الاحتراف أسكر حسابي بالتويتر نهائي ولا أفتحه حتى يتم إلغاؤه“.

وأضاف: ”وإذا النصر كسب القضية يسكرون هم حساباتهم نهائي ولا يفتحونها حتى يتم إلغاؤها واللي يخالف الاتفاقية يدفع 100 ألف ريال سعودي لمنصة إحسان الخيرية“.

بقدم عرض لإعلام وهوامير #الاتحاد

اذا كسب حمدالله قضيته مع #النصر الموجودة في الاحتراف أسكر حسابي بالتويتر نهائي ولا أفتحه حتى يتم إلغائه

واذا #النصر كسب القضية يسكرون هم حساباتهم نهائي ولايفتحونها حتى يتم إلغائها واللي يخالف الاتفاقية يدفع 100 الف ريال سعودي ل @EhsanSA

من يقول تم pic.twitter.com/M3StdnqCG6 — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) July 6, 2022

واستدعت لجنة الاحتراف باتحاد كرة القدم السعودي، عددا من مسؤولي نادي اتحاد جدة، بالإضافة إلى حمدالله، للمثول أمامها، يوم الخميس، للاستماع إلى إفادتهم بشأن اتهامات نادي النصر.

وكان نادي النصر قد كشف في بيان له في شهر أبريل الماضي، أنه قدّم شكوى للجنة الاحتراف، يتهم فيها مسؤولي اتحاد جدة وحمدالله، بالتفاوض والتحريض في فترة ارتباطه بعقد مع النصر وخلال الفترة المحمية، بحسب البيان.

وقال بيان النصر إن الشكوى مدعمة بتسجيلات صوتية موثقة بين الأطراف المتفاوضة.

وطالب النصر الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيسه ياسر المسحل، بسرعة البت في الشكوى من خلال لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.

وانضم حمدالله إلى نادي الاتحاد في ديسمبر الماضي، وذلك بعد قيام النصر بفسخ العقد معه من طرف واحد، ولسبب قانوني مشروع، بحسب إعلان النصر آنذاك.

ويطلب النصر تعويضات مالية لانتقال اللاعب إلى الاتحاد بشكل مخالف للوائح، وفي الوقت ذاته طالب حمدالله بمبلغ 8.8 مليون يورو، القيمة المتبقية من عقده مع ”العالمي“.