تقدم في المفاوضات.. الهلال يطلب 23 مليون يورو لبيع بيريرا لبوتافوغو

كشف الصحفي المختص بسوق الانتقالات، رودي جاليتي، عن تقدم في مفاوضات نادي بوتافوغو البرازيلي مع نادي الهلال السعودي بشأن التعاقد مع اللاعب البرازيلي ماتيوس بيريرا.

تأتي أنباء تقدم المفاوضات بين الهلال وبيريرا في ظل تقارير سعودية أكدت رغبة الهلال في الاحتفاظ باللاعب في ظل منعه من التسجيل.

وقال جالتيتي إن الهلال طلب 23 مليون يورو من بوتافوغو للتخلي عن خدمات اللاعب الذي تعاقد معه الصيف الماضي قادما من ويست بروميتش الإنجليزي.

وأشارت تقارير برازيلية إلى أن بيريرا أبلغ إدارة نادي الهلال عن رغبته في العودة إلى البرازيل في ظل عدم تأقلمه على الأجواء في السعودية، وهي رغبة زميله بالفريق ميشائيل أيضا.

وتقدم الهلال بطلب التدابير الوقتية في قضية اللاعب محمد كنو ليتمكن من رفع إيقاف التسجيل بشكل مؤقت ليتمكن من ضم صفقات جديدة هذا الصيف.

وبحسب تقارير سعودية، فإن طلب التدابير الوقتية على قرار منع الهلال من التسجيل سيتم رفضه على الأرجح.

كانت صحيفة ”الرياضية“ قد نقلت عن مصدر وصفته بالرسمي، أن الهلال لم يتلقَّ أي عرض لانتقال البرازيلي ماتيوس بيريرا.

وأشار المصدر إلى أن بيريرا سيكون أول اللاعبين المنتظمين في معسكر الفريق، الذي تحتضنه مدينة برمنغهام الإنجليزية، بدءًا من الـ29 من يوليو الجاري حتى الـ13 من أغسطس المقبل.

وأكد أن اللاعب مستمر مع النادي، على الرغم من اهتمام بعض الأندية بكسب خدماته.