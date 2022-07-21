رسميا.. أحمد عيد عضوا ذهبيا بالنادي الأهلي السعودي

أعلن النادي الأهلي السعودي، عن قيام أسطورة النادي أحمد عيد، بتسديد رسوم العضوية الذهبية بشكل رسمي.

وقال الأهلي في بيان عبر تويتر، إن أحمد عيد الحربي سدد رسوم العضوية الذهبية لينضم بذلك لقائمة الأعضاء الذهبيين بالنادي.

الكابتن أحمد عيد ينضم لقائمة الأعضاء الذهبيين.#الأهلي pic.twitter.com/7uNvuh0Hgc — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 21, 2022

وتابع النادي في بيانه: ”تمنت إدارة النادي أن يكون دعامة قوية للجمعية العمومية، فضلا عن المساهمة في دعم ألعاب النادي ونشاطاته المختلفة“.

أحمد عيد هو حارس مرمى سابق بالنادي الأهلي، كما كان رئيسا لاتحاد الكرة السعودي.

وأعلن النادي الأهلي‬ عن عقد جمعية عمومية غير عادية يوم 25 يوليو الجاري، بناء على موافقة وزارة الرياضة.

وفجر رجاء الله السلمي، مساعد وزير الرياضة السعودي لشؤون الإعلام والاتصال مفاجأة بالتأكيد على أن الجمعية العمومية الطارئة للنادي الأهلي السعودي لا تتضمن بند إعفاء مجلس الإدارة.

وقال السلمي لقناة العربية: ”لا يحق لوزارة الرياضة حل مجالس إدارات الأندية إلا حال ثبوت مخالفة مالية أو إدارية.. وجمعية الأهلي العمومية هي من اختارت مجلس الإدارة الحالي“.

وتابع: ”الجمعية العمومية للنادي الأهلي لم تتضمن طلب حجب الثقة عن مجلس الإدارة“.

وتصور مشجعو النادي الأهلي السعودي أن الجمعية العمومية ستكون فرصة مثالية لحجب الثقة عن مجلس إدارة ماجد النفيعي بعد هبوط النادي إلى الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه.