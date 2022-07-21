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رياضة

رسميا.. أحمد عيد عضوا ذهبيا بالنادي الأهلي السعودي
تاريخ النشر: 21 يوليو 2022 12:57 GMT
تاريخ التحديث: 21 يوليو 2022 13:50 GMT

رسميا.. أحمد عيد عضوا ذهبيا بالنادي الأهلي السعودي

أعلن النادي الأهلي السعودي، عن قيام أسطورة النادي أحمد عيد، بتسديد رسوم العضوية الذهبية بشكل رسمي. وقال الأهلي في بيان عبر تويتر، إن أحمد عيد الحربي سدد رسوم

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

أعلن النادي الأهلي السعودي، عن قيام أسطورة النادي أحمد عيد، بتسديد رسوم العضوية الذهبية بشكل رسمي.

وقال الأهلي في بيان عبر تويتر، إن أحمد عيد الحربي سدد رسوم العضوية الذهبية لينضم بذلك لقائمة الأعضاء الذهبيين بالنادي.

وتابع النادي في بيانه: ”تمنت إدارة النادي أن يكون دعامة قوية للجمعية العمومية، فضلا عن المساهمة في دعم ألعاب النادي ونشاطاته المختلفة“.

أحمد عيد هو حارس مرمى سابق بالنادي الأهلي، كما كان رئيسا لاتحاد الكرة السعودي.

وأعلن النادي الأهلي‬ عن عقد جمعية عمومية غير عادية يوم 25 يوليو الجاري، بناء على موافقة وزارة الرياضة.

وفجر رجاء الله السلمي، مساعد وزير الرياضة السعودي لشؤون الإعلام والاتصال مفاجأة بالتأكيد على أن الجمعية العمومية الطارئة للنادي الأهلي السعودي لا تتضمن بند إعفاء مجلس الإدارة.

وقال السلمي لقناة العربية: ”لا يحق لوزارة الرياضة حل مجالس إدارات الأندية إلا حال ثبوت مخالفة مالية أو إدارية.. وجمعية الأهلي العمومية هي من اختارت مجلس الإدارة الحالي“.
وتابع: ”الجمعية العمومية للنادي الأهلي لم تتضمن طلب حجب الثقة عن مجلس الإدارة“.

وتصور مشجعو النادي الأهلي السعودي أن الجمعية العمومية ستكون فرصة مثالية لحجب الثقة عن مجلس إدارة ماجد النفيعي بعد هبوط النادي إلى الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه.

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