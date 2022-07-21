عبدالعزيز الدغيثر: انسدت نفسي من قائمة النصر.. جارسيا مدرب فاشل (فيديو)

قال المحلل الرياضي السعودي، عبدالعزيز الدغيثر إن نفسه ”انسدت“ بسبب قائمة نادي النصر السعودي التي أعلن عنها رودي غارسيا أمس الأربعاء.

وقال الدغيثر وهو محلل ينتمي لنادي النصر، في مقطع فيديو متداول عبر ”تويتر“: ”والله إني أتعشى وانسدت نفسي، وصلتني قائمة معسكر نادي النصر، الـ30 لاعبا، انصدمت بصراحة، يعني نعيد ما قلناه العام (الماضي)، إنه ما رح يحقق كأس شاي ولا كأس نيدو، يعني نعيد من جديد؟“.

🎥 | عبدالعزيز الدغيثر : – (والله اني اتعشى وانسدت نفسي يوم شفت قائمة #النصر)

– هذا المدرب الذي يقولون بأنه يتابع #النصر من سنه كيف يقبل بهذه الاسماء في المعسكر هذا مدرب فاشل !

– ما نبي نعيد ما قلناه الموسم الماضي ( لن نحقق كاس شاهي ولا كاس نيدو )

– إلى متى يا إدارة #النصر !! pic.twitter.com/GaSkyRvrQF — أحمد العجلان (@ahmad2man) July 20, 2022

وأضاف: ”يا أخي متفائلين مع هذا المدرب (رودي غارسيا) وتقولون إنه يتابع الفريق من سنة ويضم هاللاعبين، يعني بكون صريح معكم، تبون شيء بعد اللي حصل من وليد عبدالله وعبدالله مادو وموري، موري هذا كان مهاجم مع أي فريق نقابله“.

وتابع: ”بصراحة إلى متى؟، أنا سؤالي يا إدارة النصر إلى متى؟، إذا بالفعل المدرب للسنة يتابع الفريق وقابل بهذه الأسماء، 4 أسماء اللي تحفظ عليها، وليد عبدالله، وموري، وآل فتيل، وعبدالفتاح عسيري اللي نايم في العيادة طول الموسم“.

وأتم الدغيثر: ”إذا إن المدرب بالفعل للسنة يتابع الفريق ويقبل في ضمهم أو يأمل إنهم يقدمون شيء جديد، فاسمحوا لي أن أقول إنه مدرب فاشل من الآن، رغم اسمه وأنه مدرب كبير ورغم ورغم ورغم لكن بردى إحنا ترى نفهم“.

وختم: ”بصراحة صدمة ما بعدها صدمة، ضم لاعبين هم أحد أسباب ما حدث لنادي النصر، لا نحملهم أسباب الفشل 100% لأن فيه تحكيم ومشاكل ثانية ومشاكل إدارية، لكن بصراحة أقول للأسف أن يحدث هذا“.

واحتل النصر المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي الموسم الماضي، وتأهل إلى كأس السوبر السعودي بنظامه الجديد إلى جانب الهلال والاتحاد والفيحاء.

وودع النصر من ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بالخسارة 1/2 أمام الهلال، علما أن الهلال فاز 4/0 على النصر في مارس الماضي في الجولة الـ23 من الدوري السعودي.

وتعاقد النصر مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا، والعاجي غيسلان كونان، والحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، ويرتبط النصر بالتعاقد مع البلجيكي جايسون دينايير.

وأمس الأربعاء أعلن نادي النصر تفاصيل برنامج معسكر الفريق الأول الإعدادي، الذي سيقام في إسبانيا وقائمة اللاعبين المختارين.

واختار رودي غارسيا 30 لاعبًا للمعسكر، ليس بينهم محمد أبوجبل، والتي تعقدت أمور انضمامه لفريق النصر.

وجاءت قائمة النصر لمعسكر الإعداد كالآتي ”دافيد أوسبينا، وليد عبدالله، نواف العقيدي، أمين بخاري، رائد أزيبي، سلطان الغنام، حمد آل منصور، جيسلان كونان، منصور الشمري، ماجد قشيش، فونيس موري، علي لاجامي، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، محمد فتيل، يوسف حقوي، علي الحسن، مختار علي، عبدالمجيد الصليهم، جلال الدين ماشاريبوف، سامي النجعي، خالد الغنام، عبدالفتاح عسيري، بيتي مارتينيز، أندرسون تاليسكا، عبدالفتاح آدم، محمد مران، وفينسينت أبوبكر“.