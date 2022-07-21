تركي آل الشيخ يكشف موعد مباراة الهلال وألميريا

كشف تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني عن موعد إقامة المباراة الودية بين فريقه والهلال السعودي.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”مباراة قويه أدعوكم لمشاهدتها، وستنقل على ٤ قنوات بأستديو مميز.. والحضور مفتوح للجميع“.

مباراة قويه ادعوكم لها وستنقل على ٤ قنوات بستديو مميز … والحضور مفتوح للجميع 🇸🇦🇪🇸❤️🦁 pic.twitter.com/c5NJHCWlTb — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) July 21, 2022

وفي الصورة تَظهر تفاصيل المباراة حيث ستقام يوم الأحد الـ7 من أغسطس، ومن المقرر أن تُنقل عبر قنوات روتانا سينما وروتانا خليجية وروتانا كلاسيك وLBC.

وصعد ألميرا إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني حيث سيفتتح موسمه بمواجهة ريال مدريد بطل الليغا ودوري أبطال أوروبا يوم الـ14 من أغسطس على ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

وكانت آخر مشاركة لألميريا في دوري الدرجة الأولى الإسباني في موسم 2015/2014.

ونال الهلال لقب الدوري السعودي الموسم الماضي بعد صراع شرس مع الاتحاد، وكان هذا التتويج الثالث على التوالي للزعيم في الدوري المحلي، والـ17 في تاريخه.

وفي مايو الماضي نفى تركي آل الشيخ ما تردد عن اهتمام نادي ألميريا بالتعاقد مع سالم الدوسري لاعب نادي الهلال.

وكتب الصحفي أحمد العجلان عبر حسابه الشخصي في موقع ”تويتر“: ”‏معالي المستشار تركي آل الشيخ ينفي الأخبار التي تشير إلى اهتمام ألميريا الإسباني بلاعب ‎الهلال سالم الدوسري، ويقول إن ما يُتداول خبر كاذب“.