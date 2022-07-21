كروز أزول يقدم عرضا لنادي النصر للتعاقد مع فونيس موري والحسم هذا الأسبوع

أشارت شبكة ESPN التلفزيونية في نسختها الإسبانية أن الأرجنتيني راميرو فونيس موري مدافع النصر السعودي لديه عرض محدد من كروز أزول المكسيكي وقد تنتهي المفاوضات بين الناديين هذا الأسبوع.

وأكدت مصادر للشبكة التلفزيونية أن راميرو فونيس موري، شقيق مهاجم مونتيري المكسيكي روجيليو فونيس موري، لديه عرض رسمي من مجلس إدارة كروز أزول، وإذا سارت الأمور وفقًا للخطة الموضوعة فقد يتم إنهاء المفاوضات هذا الأسبوع.

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وينتظر كروز أزول موافقة اللاعب لينهي الصفقة خاصة أن النادي المكسيكي يرغب في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويتبقى عام واحد على نهاية عقد فونيس موري مع نادي النصر، وهو نفس النادي الذي تعاقد مع جوناثان ”كابيسيتا“ رودريغيز من كروز أزول في يناير/كانون الثاني الماضي لكن المهاجم الأوروغواياني انتقل أخيرا إلى كلوب أمريكا المكسيكي.

وذكرت ESPN في يناير/كانون الثاني الماضي أن كروز أزول حاول التعاقد مع راميرو فونيس موري، البالغ من العمر 31 عامًا، على سبيل الإعارة لمدة عام واحد مع إمكانية الشراء، لكن فشلت المفاوضات ليتعاقد حينها مع البيروفي لويس أبرام.

وأضافت الشبكة واسعة الانتشار أن المدير الفني دييغو أغيري طلب التعاقد مع فونيس موري خاصة بعد عدم التوصل لاتفاق مع قلب الدفاع برونو مينديز والأرجنتيني أدونيس فرياس.

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إذا سارت الأمور كما يتوقع كروز أزول واللاعب فونيس موري نفسه، فيمكن حسم الصفقة خلال الأسبوع الحالي والذي سيكون من حيث المبدأ على سبيل الإعارة لمدة عام واحد مع خيار الشراء، لكنه قد يتم التعاقد معه بشكل نهائي إذا وافق النصر على رحيله.

وتعاقد كروز أزول بالفعل مع الأرجنتيني كارلوس روتوندي والأوروغواياني غونزالو كارنيرو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانضم فونيس موري للنصر في صيف العام الماضي 2021، قادمًا من فياريال الإسباني لكن ”العالمي“ يرحب بالاستغناء عنه للاستفادة المالية.

وبدأ النصر الاستعداد للموسم الجديد بقوة؛ إذ تعاقد مع المدير الفني الفرنسي رودي غارسيا لقيادة الفريق والحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، والظهير الأيسر الإيفواري غيسلان كونان في صفقة انتقال مجانية.

وحصل النصر على المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي الموسم الماضي، وتأهل للمشاركة في كأس السوبر السعودي بنظامه الجديد إلى جانب الهلال والاتحاد والفيحاء.