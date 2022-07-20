كويلار لاعب الهلال يتوقع فوز النصر بالدوري والمنافسة على الآسيوية

رشح الكولومبي جوستافو كويلار لاعب الهلال بطل كأس دوري الأمير محمد بن سلمان الغريم التقليدي النصر للفوز باللقب والمنافسة بقوة على لقب دوري أبطال آسيا، وذلك إثر التعاقد مع مواطنه الحارس الدولي ديفيد أوسبينا.

وقيل الكثير في الأيام الأخيرة عن انتقال أوسبينا إلى النصر بعد رحيله عن نابولي الإيطالي والابتعاد عن الكرة الأوروبية التي بدأ مسيرتها بها في 2008 عندما انضم إلى نيس الفرنسي ثم آرسنال الإنجليزي ليخوض تجربة جديدة في المملكة العربية السعودية.

وللحديث عن هذه الصفقة أجرت محطة gol.caracoltv الكولومبية مقابلة مع سيرجيو هيريرا ، الذي لعب للاتحاد السعودي موسمين، وقد أكد أن الشعب الكولومبي يجهل ما يتم في الكرة السعودية وما تتمتع به من كفاءة.

وقال هيريرا “ كرة القدم السعودية ، في الوقت الذي كنت ألعب فيه بشكل احترافي ، كانت هناك كرة قدم أكثر مباشرة وسريعة للغاية. في السابق والآن يجب أن يكون هناك فريقان أو ثلاثة ينافسون على اللقب. منذ أيام كنت أتحدث مع جوستافو كويلار الموجود هناك وأخبرني أن الهلال ليس مرشحا للاحتفاظ باللقب ، ربما يكون النصر هو الفريق القادر على الفوز بالبطولة لأنه يملك النية للمنافسة المحلية وكذلك المنافسة بقوة على لقب دوري أبطال آسيا. النصر يأمل في الفوز باللقب القاري من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية“.

وانضم كويلار للهلال في صيف 2019، ويمتد عقده حتى نهاية الموسم المقبل 2022-2023، وقد شارك في 94 مباراة مع الفريق في مختلف البطولات، وصنع خلالها أربعة أهداف وحقق ثلاثة ألقاب للدوري مع الزعيم ولقبين لدوري أبطال آسيا ولقب وحيد لكأس خادم الحرمين الشريفين.

وفي المقابل توج النصر بلقب الدوري السعودي موسم 2018-2019 قبل أن يحصد الهلال اللقب في اخر ثلاثة مواسم، لكنه احتل المركز الثالث الموسم الماضي خلف الهلال والاتحاد.

وعن انضمام أوسبينا للنصر ومغادرته لإيطاليا قال هيريرا : ”أرى ذلك أنه يعطي مسيرته تجربة جديدة. إلى جانب ذلك ، فإن العرض الذي قدموه لديفيد أوسبينا جذاب اقتصاديًا. أعتقد أن الشيء الأكثر جاذبية بالنسبة له هو امتلاك تجربة حياة جديدة والتعرف على تلك الثقافة“.

وعن الصعوبات المتوقع أن يواجهها أوسبينا في السعودية قال هيريرا ”الثقافة مختلفة تماما، ولكن هذا شيء يعتاد المرء عليه. الآن هناك قدر أكبر قليلاً من الحرية للنساء ، اللائي يمكنهن القيادة أو الذهاب إلى الملعب. يمكن الآن رؤية تحليل المباريات على منصات مختلفة وقنوات تلفزيونية مختلفة. لا توجد مشكلة بهذا المعنى. في السابق ، كانت هناك مشكلة لأنه لم يكن هناك أي وسيلة للحصول على أي معلومات عن اللاعبين الموجودين هناك ، ولم يكن هناك ظهور لشبكات التواصل الاجتماعي و لم تكن هناك أنظمة أساسية لتحليل الأداء ، لذا أصبح الأمر أسهل بكثير الآن ”.