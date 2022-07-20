30 لاعبًا في معسكر النصر بإسبانيا "ليس بينهم محمد أبوجبل"

أعلن نادي النصر السعودي تفاصيل برنامج معسكر الفريق الأول لكرة القدم الإعدادي، الذي سيقام في إسبانيا وقائمة اللاعبين المختارين التي خلت من اسم الحارس المصري محمد أبوجبل.

واختار الفرنسي رودي جارسيا 30 لاعبًا للمعسكر، ليس من بينهم محمد أبوجل، والتي تعقدت أمور انضمامه لفريق النصر.

وأبدى أبو جبل مؤخرًا رغبته بفسخ تعاقده مع الزمالك من أجل الانضمام لصفوف نادي النصر السعودي، الذي وقّع معه مؤخرًا، ولكن لم يتم الإعلان رسميًا عن هذا الأمر، خاصة في ظل تعاقد النادي السعودي مع الحارس الدولي الكولومبي ديفيد أوسبينا في صفقة انتقال حر، ولكن مسؤولي الفريق الأبيض رفضوا هذا الأمر.

وجاءت قائمة النصر لمعسكر الإعداد كالتالي:

”دافيد أوسبينا، وليد عبد الله، نواف العقيدي، أمين بخاري، رائد أزيبي، سلطان الغنام، حمد آل منصور، جيسلان كونان، منصور الشمري، ماجد قشيش، فونيس موري، علي لاجامي، عبد الإله العمري، عبد الله مادو، محمد فتيل، يوسف حقوي، علي الحسن، مختار علي، عبدالمجيد الصليهم، جلال الدين ماشاريبوف، سامي النجعي، خالد الغنام، عبد الفتاح عسيري، بيتي مارتينيز، أندرسون تاليسكا، عبدالفتاح آدم، محمد مران، وفينسينت أبوبكر“.

وتحتضن مدينة ماربيا الإسبانية معسكر نادي النصر السعودي، بداية من الخميس حتى 12 أغسطس المقبل، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

وأصدر نادي النصر بيانًا كشف فيه أن الفريق الأول لكرة القدم سيخوض 4 مباريات ودية مع أندية إسبانية خلال مدة المعسكر الخارجي.

والمباراة الأولى للنصر ستكون ضد لاس بالماس، في 29 يوليو الجاري، والثانية أمام ريال سرقسطة، في 1 أغسطس المقبل.

أما المباراة الثالثة فستكون ضد ملقا، في الـ 5 من الشهر ذاته، فيما يختتم تجاربه أمام قادش، يوم 11.

#العالمي يغـادر غدًا إلى ماربيا استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 🛫

تعـرف على برنامج الفريق وودياته 🗓️ pic.twitter.com/pH8OHGMLjL — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 20, 2022

يذكر أن رودي غارسيا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعوي أمر بالاستغناء عن 25 لاعبًا من صفوف الفريق.

وبحسب الرياضية، فإن الـ 25 لاعبًا لن يسافروا برفقة الفريق إلى إسبانيا لخوض معسكر إعداد الموسم الجديد.

ويخوض نادي النصر السعودي سوق انتقالات مدويًا بالتعاقد مع المدرب غارسيا، والظهير غيسلان كونان، والحارس الكولومبي أوسبينا.

وكان موسم النصر الماضي مليئًا بالتخبطات، لكنه نجح في النهاية في العودة من جديد إلى القمة، وأنقذ موسمه رغم الخروج دون بطولات.

وأنهى ”العالمي“ الدوري السعودي في المركز الثالث، وعاد لدوري أبطال آسيا بعد غيابه عنه في النسخة الحالية، كما ودّع كأس الملك من ربع النهائي على يد الهلال.