الشباب السعودي يستهدف ضم روكي ميسا لاعب ريال بلد الوليد الإسباني

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة نادي الشباب السعودي برئاسة خالد البلان دخلت بقوة في مفاوضات للتعاقد مع الإسباني روكي ميسا، لاعب نادي ريال بلد الوليد الإسباني، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال موقع ”‏Entrenadores“ الإسباني، إنه من المحتمل تواجد المهاجم الإسباني في الدوري السعودي هذا الموسم، بالرغم من رغبة نادي لاس بالماس الإسباني أيضا في ضمه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويلعب روكي ميسا، البالغ من العمر 33 عاما، في مركز خط الوسط كمهاجم لريال بلد الوليد منذ 2020، قادما من إشبيلية الذي لعب في الفترة 2018 إلى 2020.

اللاعب الإسباني بدأ مسيرته الكروية في 2005 مع نادي Telda، كما لعب للعديد من الأندية، مثل: هوراكان، وتينيريفي ب، ولاس بالماس، وأتلتيكو بالياريس (إعارة)،و سوانزي سيتي، وليغانيس.

ويستعد الشباب للمشاركة في 4 مباريات ودية بمعسكر ماريبا، حيث سيواجه لاس بالماس الإسباني في الـ27 من يوليو، وريال سرقسطة الإسباني في الـ31 من يوليو، وألخيسيراس الإسباني في الـ5 من أغسطس، وأخرى في الـ10 من أغسطس، وسيتم تحديد المنافس لاحقا، على أن يعود الفريق من المعسكر إلى الرياض في الـ11 من أغسطس.

وحقق الشباب موسما جيدا، حيث استطاع الحفاظ على مستوى الفريق، فقد احتل المركز الرابع في جدول دوري المحترفين، وكان سببا في هبوط النادي الأهلي في الجولة الأخيرة من دوري المحترفين، إلى دوري الدرجة الأولى ”دوري يلو“.

وكانت إدارة الشباب قررت البحث عن مدير فني جديد بدلا من سوموديكا الذي حضر في مارس الماضي بشكل مؤقت بعد إقالة البرازيلي شاموسكا بسبب سوء النتائج.

وتعمل إدارة الشباب على حسم ملف المدرب الجديد في أسرع وقت من أجل اللحاق بتحضيرات الفريق الشبابي استعدادا للموسم الرياضي المقبل.