عبدالعزيز المريسل يهدد عدنان جستنيه: سأجلدك إعلاميا (فيديو)

وجه الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، تحديا وتهديدا ضد زميله الناقد الرياضي عدنان جستنيه، وطالبه بمواجهته سواء أكان إعلاميا أم عن طريق إحدى المساحات في تويتر.

وخلال تسجيل صوتي من مساحة شاهي دباس على ”تويتر“، يوم الأربعاء، قال المريسل موجها كلامه للإعلامي دباس الدوسري مستضيف المساحة: ”أتحدى جستنيه يأتي المساحة هنا ويقبل المواجهة معي، فهو لم يقبلها في التلفزيون لأني جلدته إعلاميا وما قدر يقول كلمة واحدة وصمت حتى طلع المقدم فاصل، وقلت له لو كذبت عليّ مرة ثانية ستلقى جلدا إعلاميا فوق ما تتخيل“.

وأضاف: ”وصل الكذب فيه أن يقول بأنه كان يعطيني فاكسات أذهب لكي أرسلها وناسي إني مقامي كنت أجلس مع رئيس البعثة في جناح واحد وهو يسكن في فندق يبعد 20 كيلو، تخيل حتى في هذا يكذب علي، لهذا لا تكذب علي يا عدنان إذا مت أنا أكذب علي بعد عمر طويل راح ألجمك لو كذبت علي وأنا حي، إذا تعودت أن الأخرين يصمتون فأنا لن أسكت“.

وكان المريسل شن أخيرا هجوما حادا على سعود الصرامي، المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر السعودي؛ بسبب فيديو للأخير يهاجم فيه أحد الإعلاميين، لم يذكر اسمه، ويصفه بأنه وراء تسريبات لمفاوضات سابقة بين إدارتي النصر والاتحاد بشأن ضم فهد المولد وفواز القرني، وهو ما استدعى عدنان جستنيه للدخول على خط هذه المواجهة، ولكن دون أن يذكر اسم المريسل.

وقال الصرامي في الفيديو عبر برنامج ”الحصاد الرياضي“: ”الاتحاد كان يقول إنه لديه تسجيلات على نصراويين، ولكن هي لم تكن لصوت سعود الصرامي أو صفوان السويكت أو عبدالرحمن الحلافي ولكن هي لصوت صحفي نصراوي (ملقوف) ويحب يتنطط من قصر إلى قصر وهو معروف، وكان معه شخص آخر تحول من عاشق نصراوي إلى سمسار، ولما انتهت القصة بين الحلافي وأنمار الحائلي وأحمد الكعكي عرفوا أن التسجيلات ليست رسمية، ولكن لصحفي (ملقوف) ونعرفه وحذرت الإدارة منه أكثر من مرة، وانتهت القضية، وفهد المولد بقى في ناديه وفواز القرني بقى في ناديه ولم يكن هناك انتقال، ولكن كانت فكرة انتهت“.

ولكن يبدو أن المريسل قد شعر أن الكلام موجه له، فقام بإعادة نشر الفيديو وعلق عليه، قائلا: ”المتقلب الكاذب، سعود الصرامي، هل تملك الشجاعة لتحدد من تقصد من الإعلاميين والذي تواصل كذبك عليه كما هي عادتك!؟ افعلها إن كنت رجلا“.

وقال وقتها جستنيه إن الصحفي الذي يقصده الصرامي في حديثه ”كان سببا رئيسا في فشل مفاوضات الاتحاد مع محمد العويس لينتقل بعد ذلك إلى الهلال، ولما رأى هذا الصحفي غيّر فكره تماما“.

ليقوم المريسل بدوره بإعادة فيديو عدنان جستنيه، وتوجيه سؤال له، قائلا: ”عدنان جستنية هل تقصدني بهذا الحديث!؟، أملك من الشجاعة أنني قادر على مواجهة أكاذيبك ولو كان ذلك في مجلسك فهل تملك الشجاعة في المواجهة أو ستخاف مثل هذا الأحمق (الصرامي)، عدنان كن شجاعاً وواجه ولا تكن نعامة“.