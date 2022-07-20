الهلال ينفي تلقيه عرضا من بوتافوغو البرازيلي لضم ماتيوس بيريرا

نفى مسؤولو نادي الهلال السعودي، برئاسة فهد بن نافل، تلقيهم أي عروض من نادي بوتافوغو البرازيلي لضم ماتيوس بيريرا، لاعب الزعيم.

وكان موقع lance البرازيلي، أوضح أن بيريرا يحب مشروع بوتافوغو، وقد قام الطرفان بالفعل بالاتفاق على راتب اللاعب الذي يحصل على راتب فلكي في الهلال لكنه وافق على تخفيض هذا الراتب من أجل العودة للبرازيل.

لكن الهلال لن يقبل الاستغناء عن بيريرا بأقل من 20 مليون يورو (109 ملايين ريال برازيلي)، وهو الأمر الذي سيجعل لاعب وست بروميتش ألبيون السابق أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم في أمريكا الجنوبية.

بينما نقلت صحيفة ”الرياضية“ عن مصدر وصفته بالرسمي، أن النادي لم يتلقَّ أي عرض لانتقال البرازيلي ماتيوس بيريرا، مضيفا: ”لم يتلق النادي أي عرض، أو خطاب من بوتافوغو البرازيلي، كما تناقلت وسائل إعلام رسمية وغير رسمية“.

وأشار إلى أن بيريرا سيكون أول اللاعبين المنتظمين في معسكر الفريق، الذي تحتضنه مدينة برمنغهام الإنجليزية، بدءًا من الـ29 من يوليو الجاري حتى الـ13 من أغسطس المقبل.

وأكد أن اللاعب مستمر مع النادي، على الرغم من اهتمام بعض الأندية بكسب خدماته.

وكانت إدارة الهلال ضمت ماتيوس بيريرا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من وست بروميتش الإنجليزي بعقد يمتد خمسة مواسم، مضى منها موسم واحد، بقيمة 15 مليون يورو، وفقًا لموقع “ترانسفير ماركت” المتخصص في انتقالات اللاعبين، قبل أن تنخفض قيمته بداية العام الجاري إلى 12 مليونًا، ثم 11 مليونًا.

وأسهم بيريرا في تتويج الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمرة الثالثة على التوالي والثامنة عشرة في تاريخ النادي.