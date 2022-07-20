تركي آل الشيخ: كريستيانو رونالدو عليه حفظ ماء الوجه وإنهاء تعاقد كبير قريبا

وجه تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، نصيحة للبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، في ظل ما يتردد عن رفض عدة أندية التعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان المهاجم البرتغالي أعلن رغبته بالخروج من مانشستر يونايتد بعد قضاء موسم واحد في الفريق الإنجليزي وقبل عام من نهاية عقده خاصة أنه فشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل وهي البطولة التي لم يغب عنها نجم المنتخب البرتغالي في مسيرته.

وراجت عدة تقارير منذ نهاية مايو الماضي تربط رونالدو بعدة أندية من أبرزها بايرن ميونخ الألماني وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيان وباريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي وجميعها ألمحت إلى رفض تأكيد الاهتمام بالتعاقد معه لتصبح خيارات الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات محدودة مع انتصاف فترة الانتقالات الصيفية.

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه الموثق على تويتر، يوم الأربعاء: ”حزين أن تكون نهاية واحد من أفضل اللاعبين على مستوى العالم بهذا الشكل.. الأندية تتسابق على رفضه! على كريستيانو حفظ ماء الوجه وإنهاء تعاقد كبير قريبا.. بداية أخطائه انتقاله من ريال مدريد من الأساس، هذا رأيي الشخصي مع كامل احترامي له في عالم الكرة“.

وأضاف: ”أعتقد برشلونة أو روما بحاجة له أو يرجع لفريق كبير في البرتغال“.

اعتقد برشلونه او روما بحاجه له 🤷🏻‍♂️ او يرجع لفريق كبير في برتغال ! — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) July 20, 2022

وبدأت استعدادات فريقه مانشستر يونايتد الصيفية للموسم المقبل بمغادرته إلى تايلاند وأستراليا ورفض رونالدو الانضمام إلى البعثة حتى الآن لأسباب عائلية، بحسب قوله.

وكان تين هاغ المدرب الجديد لمانشستر يونايتد، قد كشف في أكثر من مؤتمر صحفي أن النجم البرتغالي غير قابل للبيع، مشددا: ”لم أتحدث مع رونالدو بعد ولا أعلم موعد عودته إلى التدريبات ولكنه يتدرب ونحن جميعا نعلم أن رونالدو محترف جدا وسيكون لائقا لذلك هذا أقل شيء يقلقني“.

بينما أشارت إذاعة ”توك سبورت“ الإنجليزية إلى أن كرستيانو رونالدو لن يلعب لمانشستر يونايتد مجدداً وقد هيأ نفسه ذهنيا لمغادرة الفريق الأحمر، كما كشف الصحفي البريطاني بيرس مورغان أحد أصدقاء رونالدو الذي تحدث له ويعتقد أنه سينتقل إلى فريق ”مفاجئ“.

وكان رونالدو قد انتقل إلى مانشستر يونايتد في صيف 2003 قادما من لشبونة، لتبدأ رحلته الشهيرة في كبرى المسابقات الأوروبية.

بعد 6 سنوات انتقل رونالدو إلى ريال مدريد في 2009، وقضى معه 9 سنوات بات خلالها هدافه التاريخي.

وفي 2018 انتقل صاروخ ماديرا إلى يوفنتوس، وقضى معه 4 سنوات، قبل أن يعود إلى مانشستر في أغسطس 2021.

وينفرد صاحب الـ37 عاما برقمه القياسي كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث لعب 181 مباراة وسجل 141 هدفا ومرر 42 تمريرة حاسمة.