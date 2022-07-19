رينان ريبيرو.. الأهلي السعودي يفاوض حارسا لم يشارك في مباراة رسمية منذ 3 سنوات

أشارت تقارير صحفية برتغالية إلى أن الأهلي السعودي تفاوض حاليا مع البرازيلي رينان ريبيرو حارس سبورتنغ لشبونة الذي لم يشارك في أي مباراة رسمية مع الفريق البرتغالي منذ ثلاث سنوات.

وقال موقع leonino البرتغالي إن حارس المرمى البرازيلي البالغ عمره 32 عاما لم يشارك في أي مباراة رسمية منذ أكثر من ثلاث سنوات، وحتى الآن لا يبدو مهتمًا بالعودة إلى اللعب.

ومع ذلك، يبدو أن ريبيرو سيكون على وشك التوصل إلى اتفاق مع سبورتنغ لإنهاء عقده، ثم التوجه لاحقًا إلى الأهلي السعودي الذي يتفاوض معه.

وأشار الموقع إلى أن اخر مباراة خاضها الحارس البرازيلي في ديسمبر/كانون الأول 2019 وهي المباراة التي فاز فيها سبورتنغ 3-صفر في لاسك، حيث طُرد في الدقيقة 34.

ويبلغ راتب ريبيرو 1.2 مليون دولار في الموسم الواحد لكنه لا يرغب في الرحيل ويريد الاستمرار حتى نهاية عقده. وقد رفض بالفعل عروض بالإعارة من جيل فيسنتي و باكوس دي فيريرا وسانتا كلارا وفارينسي فضلا عن أبويل القبرصي.

ورغم عدم مشاركته في المباريات ينوي ريبيرو البقاء في سبورتنغ من أجل الحصول على الجنسية البرتغالية ، وهو وضع قد يفتح أمامه الباب أمام الانتقال إلى أحد أندية أوروبا الاخرى.

وانضم رينان ريبيرو إلى سبورتنغ في صيف 2018 ، قادمًا على سبيل الإعارة من إستوريل برايا ، حيث دفع سبورتنغ 250 ألف يورو مقابل انتقال الحصول على خدماته وفي يناير/كانون الثاني 2019 ، فعل سبورتنغ لشبونة خيار الشراء بقيمة 1.1 مليون يورو.

وخاض ريبيرو مع الفريق ذو القميص الأخضر والأبيض 56 مباراة وفاز بكأس البرتغال (2018/19) وكأس الرابطة (2018/19).

وتستهدف أندية الدوري السعودي للمحترفين التعاقد مع لاعبي النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي وذلك عقب هبوط الفريق إلى الدرجة الثانية.

وتعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يهبط فيها الأهلي لدوري يلو، وذلك بعدما تعادل مع الشباب في الجولة الأخيرة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.