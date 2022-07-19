على رأسهم خالد صلوي.. استبعاد 3 حكام من منافسات الدوري السعودي للموسم المقبل

قررت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم استبعاد 3 حكام ساحة من قيادة مباريات منافسات الموسم الرياضي المقبل 2023.

وقدمت لجنة الحكام الشكر لثلاثي حكام الساحة وخالد صلوي ومحمد القرني، وخالد الجهني على ما قدموه من عمل طوال مسيرتهم المهنية

الحكام الثلاثة خالد صلوي ومحمد القرني وخالد الجهني، قاموا بتحكيم العديد من المباريات في دوري الدوري السعودي منذ عام 2012 وحتى الموسم الماضي.

وقررت لجنة الحكام تكليف الحكام الثلاثة بعمل ”مُقيم“ للحكام في المسابقات المحلية المختلفة.

وأكد اتحاد الكرة السعودي في بيان رسمي أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيته المعتمدة في مجال التحكيم“.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن تصعيد الحكام الشباب ومنحهم الفرصة الكاملة للظهور بعد اجتيازهم الخطوات الفنية والقانونية كافة، من أجل صناعة كوادر تحكيمية شابة تسهم في تطوير التحكيم السعودي.

لجنة الحكام توجه الشكر لحكام الساحة محمد القرني وخالد صلوي وخالد الجهني على ما قدموه خلال مسيرتهم المهنية في الملاعب، وتقرر تكليفهم مقيمين للحكام. 🔽

🔗- https://t.co/e6zElMGvAV pic.twitter.com/5IN98VXnZ8 — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) July 19, 2022

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه على تويتر في مارس 2022، أن بداية الموسم الجديد من الدوري السعودي ستكون في 25 أغسطس 2022.

ونال الهلال لقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة الثالثة على التوالي، والـ 18 في تاريخه، والخامسة في آخر 10 مواسم، والعاشرة من موسم 2000/2001، والسابعة منذ بدء دوري المحترفين موسم 2008/2009.

وضمنت أندية الهلال والاتحاد والنصر والفيحاء مشاركتها في كأس السوبر السعودي في نسخته القادمة، والتي تم اعتماد نظام جديد لها بمشاركة 4 أندية.

وبحسب النظام الجديد للبطولة يشارك في كأس السوبر السعودي 4 فرق، هي: بطل الدوري السعودي ووصيفه وبطل كأس خادم الحرمين الشريفين ووصيفه، وفي حال تكرار فريق أو اثنين يلجأ لترتيب الدوري السعودي.