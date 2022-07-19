وكيل محمد أبوجبل يسخر من سعود الصرامي

سخر نواف المهدي، وكيل المصري محمد أبو جبل حارس نادي الزمالك، من الإعلامي السعودي سعود الصرامي بشأن وصول الحارس إلى المملكة.

حقيقة وصول اللاعب إلى السعودية في الساعات القليلة الماضية.

وألمح الصرامي بوصول أبو جبل إلى المملكة العربية السعودية؛ لإنهاء أزمته مع مجلس ادارة نادي النصر برئاسة مسلي المعمر، وتساءل قائلا: ”حامي عرين منتخب الفراعنة وصل للعاصمة؟“.

ليرد نواف المهدي على تلك التغريدة قائلا: ”دخل السعودية بتأشيرة الصرامي“.

دخل السعودية بتأشيرة الصرامي !!! — نواف المهدي #السعودية_العظمى (@almahdinawaf) July 19, 2022

وأعاد الصرامي تعليق نواف الساخر وطلب منه توضيح موقف محمد أبوجبل حاليًا مع النصر.

وقال الصرامي: ”الابن العزيز نواف تحية عطرة،، بعيداً عن ”التهكم“ في الرد ثم لو افترضنا أن التغريدة تخص الابن الغالي الكابتن محمد أبو جبل الذي لم يذكر اسمه لا من قريب و لا من بعيد!؟ ولحالة الغموض الذي تسيطر على مستقبله الرياضي، ولأنك وكيلة نريد معرفه موقف أبوجبل والنصر“.

#هات_إذنك

الأبن العزيز نواف ،،

تحية عطرة،،

بعيداً عن "التهكم "" في الرد ،،

ثم لو افترضنا بإن التغريدة تخص ،،

الأبن الغالي الكابتن محمد أبو جبل الذي لم يذكر إسمه لا من قريب و لا من بعيد ،!؟

و لحالة الغموض الذي تسيطر على مستقبله الرياضي،

و لأنك وكيلة

نريد معرفه موقف أبوجبل و النصر https://t.co/EoBoPbFFht — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) July 19, 2022

تعقدت الأزمة بين محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك، وإدارة ناديه برئاسة مرتضى منصور، بعدما استقر الجهاز الفني، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، على تجميد الحارس، خلال الفترة المقبلة وذلك على خلفية أزمته الأخيرة ورغبته في الرحيل وفسخ عقده والانتقال لنادي النصر السعودي.

وينتهي عقد أبو جبل مع الزمالك، بنهاية الموسم الجاري، ما يمنحه الحق في الانتقال لأي نادٍ آخر بنهاية الموسم دون استفادة الزمالك من رحيله ماليا.

وأبدى أبو جبل مؤخرا رغبته في فسخ تعاقده مع الزمالك من أجل الانضمام لصفوف نادي النصر السعودي، الذي وقع معه مؤخرا، ولكن لم يتم الإعلان رسميا عن هذا الأمر، خاصة في ظل تعاقد النادي السعودي مع الحارس الدولي الكولومبي ديفيد أوسبينا في صفقة انتقال حر، ولكن مسؤولي الفريق الأبيض رفضوا هذا الأمر.

وفي السياق نفسه، كشفت تقارير إعلامية مصرية أن نادي الزمالك يجهز شكوى بالفعل ضد أبو جبل في حالة رحيله وفسخ تعاقده قبل انتهاء الموسم الحالي للدوري المصري، الذي ينتهي يوم 30 أغسطس المقبل.

وأشارت تقارير أخرى، إلى أن ”نادي النصر سعى لإيجاد مخرج لأزمته مع أبو جبل، وذلك بالتنازل عن المبلغ الذي حصل عليه الحارس، أو إعارته إلى أي نادٍ داخل مصر أو خارجها، خاصة أن مسؤولي العالمي لا يريدون الدخول في أي أزمة مع نادي الزمالك“.

كما أوضحت تقارير مصرية، أن ”مسؤولي النصر عرضوا على أبوجبل بقاء مقدم التعاقد معه وعدم رده، لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب الحارس الذي تمسك ببقاء الأمر كما هو دون أي تغيير.