تحت عنوان ”صفقات النصر السعودي.. ميركاتو الفرائس الثمينة“ رصدت ”إرم نيوز“ في فيديوغرافيك أبرز ما ينتظر ”العالمي“ في الموسم الجديد للدوري السعودي للمحترفين.

وكان موسم النصر الماضي مليئًا بالتخبطات، لكنه نجح في النهاية في العودة من جديد إلى القمة، وأنقذ موسمه رغم الخروج دون بطولات.

وأنهى ”العالمي“ الدوري السعودي في المركز الثالث، وعاد لدوري أبطال آسيا بعد غيابه عنه في النسخة الحالية، كما ودّع كأس الملك من ربع النهائي على يد الهلال.

ومع نهاية الموسم، وقّع نادي النصر مع المدرب رودي غارسيا لقيادة الفريق الموسم المقبل، وينتظر خوص الفريق ميركاتو قويًا.

صفقات #النصر_السعودي .. ميركاتو الفرائس الثمينة pic.twitter.com/Wwl92Ulb7e — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 19, 2022

وقال التقرير: ”ليس الوحيد، ولكنه الأفضل يبدو هذا الوصف لائقًا لميركاتو النصر السعودي تحضيرًا للموسم المقبل، فدقة الاختيارات، وأسلوب القنص، يقولان هذا، وبعد موسم لم يسلم مسلي آل معمر من ألسنة النصراوية كان لازمًا على الإدارة العودة والتحضير للموسم الجديد بوضع جيد، والأسماء التي تسكن آلام الغياب عن منصات التتويج لنادي يحتل الوصافة في عدد مرات الفوز بالدوري السعودي في عدد الألقاب بعد الهلال، وحضر رودي غارسيا حاملًا راية التحدي فهو في النصر لينتصر، بحسب تعبيره، ودرب محمد صلاح وبيانتش يومًا يحمل تاريخًا تدريبيًا محترمًا“.

وأضاف: ”صفقات النصر حتى الآن فرائس ثمينة تنذر بموسم جيد للأصفر“.

وأعلن نادي النصر عن صفقتين حتى الآن، هي ضم الإيفواري جيسلان كونان في صفقة انتقالٍ حر وبعقد يمتد لثلاث سنوات.

كما تعاقدت إدارة العالمي مع الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا، في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد إلى موسمين، وهو صاحب مسيرة أوروبية غنية عن التعريف.

والميركاتو السعودي ما زال مستمرًا، وبعض التسريبات تقول إن البلجيكي جيسلان كونان، الظهير الأيسر لفريق نادي ريمس الفرنسي، اقترب من النصر بعد أن كان قريبًا من الانتقال إلى ليون.

وأيضًا ارتبطت بالنادي أسماء كبير، مثل: جيسي لينغارد، وبيانيشت، وكافاني، وكريستيانو رونالدو، وأن فريقًا ما يعمل في الخفاء من أجل وجه مغاير للنادي الكبير في الموسم الجديد.