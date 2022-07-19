طالب بأخذ أقوال "الواشي" في قضية عبدالرزاق حمدالله.. عدنان جستنيه: أتمنى ألا تكون لجنة الاحتراف تم اختراقها

أبدى الإعلامي السعودي، عدنان جستنيه، مخاوفه من ما أسماه ـ اختراق لجنة الاحتراف ـ بالاتحاد السعودي لكرة القدم على خلفية قضية نادي النصر السعودي ضد لاعبه السابق ولاعب الاتحاد الحالي عبدالرزاق حمدالله.

وقال الإعلامي المنتمي لنادي الاتحاد في مقال نشره عبر صحيفة الرياضية :“كل ما أتمناه ألا تكون لجنة الاحتراف بالفعل تم اختراقها، وألا تكتفي بالاستماع إلى الطرف الاتحادي فحسب، إنما أخذ أقوال الشخص الواشي واطلاعه على التسجيلات التي قدمها لإدارة نادي النصر“.

وتابع :“وهل تم التلاعب في التسجيلات، وكيف حصل عليها، والنظام الذي سمح له بالتنصت أو التسجيل، إضافة إلى معرفة المسببات التي دفعته إلى القيام بذلك، هل هو من منظور إنساني أم أن غايته الوشاية والانتقام من مسؤولي نادي الاتحاد لأنهم أنكروا ورفضوا تسليمه مستحقاته المالية، والتأكد إن حصل على منفعة مادية في مقابل هذه الوشاية؟!“.

وأتم :“همسة أخيرة ”متأملًا“ ومتعشمًا أن اللجنة اتخذت كافة الإجراءات النظامية والقانونية التي يجيز لها الحق في قبول الشكوى وتحويلها لجهات قضائية حكومية وغير مخالفة بأي حال من الأحوال لنظام القضاء في بلادنا أو أنظمة الفيفا القضائية، والله الهادي إلى سواء السبيل“.

كانت تقارير صحفية سعودية قد كشفت عن تطورات جديدة بشأن قضية المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وأشارت قناة ”24 السعودية“ إلى أن لجنة الاحتراف حددت الخميس المقبل، موعدا لجلسة استماع جديدة في قضية حمدالله مع عدد من مسؤولي الاتحاد.

وأشارت إلى أن إدارة نادي الاتحاد تلقت خطابًا من لجنة الاحتراف يتضمن طلب حضور عدد من إداريي الاتحاد وحضور اللاعب عبدالرزاق حمدالله لجلسة استماع يوم الخميس المُقبل، حول قضية انتقال حمدالله للاتحاد.

في 23 نوفمبر الماضي، أعلن نادي النصر فسخ عقد حمدالله من طرف واحد بسبب قانوني مشروع، وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، وفق بيان النادي.

وقال النصر، إنه ‏يحتفظ بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة.

وفي 16 ديسمبر، أعلن نادي الاتحاد التعاقد مع حمدالله في صفقة انتقال حر، لكنه بدأ اللعب مع الفريق في يناير، بعقد يمتد لعام ونصف العام.

وعقب الانضمام للاتحاد قام النصر برفع عدة شكاوى ضد عبدالرزاق حمدالله بعد فسخ عقده، مطالبا اللاعب بالشرط الجزائي في عقده، مؤكدا امتلاكه حججا قانونية لفسخ العقد والحصول على شرط جزائي.

وانضم عبدالرزاق حمدالله، الذي يبلغ من العمر 31 عاما، إلى نادي النصر في صفقة انتقال حر قادما من الريان القطري صيف العام 2018، وقاد العالمي للتتويج بلقب الدوري السعودي موسم 2018/2019، وسجل 35 هدفا ليتصدر ترتيب الهدافين.

كما حرك النصر شكوى ضد حامد البلوي المدير التنفيذي لنادي الاتحاد؛ بتهمة تحريض حمدالله والتفاوض معه خلال الفترة المحمية في عقده.