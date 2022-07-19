رودي غارسيا يأمر بالاستغناء عن 25 لاعبا من النصر السعودي

أمر رودي غارسيا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعوي بالاستغناء عن 25 لاعبا من صفوف الفريق.

وبحسب الرياضية، فإن الـ 25 لاعبا لن يسافروا رفقة الفريق إلى إسبانيا لخوض معسكر إعداد الموسم الجديد.

ويخوض نادي النصر السعودي سوق انتقالات مدوٍّ بالتعاقد مع المدرب غارسيا والظهير غيسلان كونان والحارس الكولومبي أوسبينا.

وسيعمل نادي النصر على إعارة اللاعبين الذين لن يتم الاعتماد عليهم مع الفريق الأول خلال الفترة القادمة، حيث سيتم إشعارهم بشكل رسمي، اليوم الثلاثاء.

بيريرا أبلغ إدارة الهلال برغبته في الرحيل إلى بوتافوغو https://t.co/5j1bXSSwpc pic.twitter.com/AMoXb6BAzv — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 19, 2022

كولومبي جديد..

إلى ذلك، كشفت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن الكولومبي ييسون جورديلو لاعب نادي سان لورينزو الأرجنتيني، تلقى عرضا من أحد أندية السعودية لضم اللاعب خلال الموسم الجديد.

وقالت الصحيفة الإسبانية، إنه في حال موافقة المحور جورديلو على العرض السعودي، سينتقل بجانب مواطنه ديفيد أوسبينا حارس نادي ‎النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب الكولومبي تلقى العديد من العروض في ظل دخوله الفترة الحرة مع سان لورينزو من ديبورتيفو كالي، وسانتا في، وأتلتيكو ناسيونال لشراء ييسون جورديلو.

بدأ اللاعب مسيرته الرياضية في Boyacá Chicó، منذ 2010 وحتى 2015، ثم انتقل إلى إنديبندينتي سانتا في 2015 الذي لعب رفقته 3 سنوات وفاز معه بأربع بطولات.

وانتقل صاحب الـ30 عاما إلى ديبورتيس توليما، في 2018، حيث لعب 51 مباراة وسجل هدفا واحدا، لينتقل بعدها، لسان لورينزو، في 2021 حيث لعب 34 مباراة وسجل هدفين.

‏ونجح نادي النصر، بالفوز في منافسات الجولة الأخيرة من الدوري السعودي، ليحتل المركز الثالث ويتأهل للمشاركة في كأس السوبر السعودي مع الهلال والاتحاد والفيحاء.