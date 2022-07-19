نادي الهلال يستعجل "التدابير الوقتية" في عقوبات قضية محمد كنو

قالت صحيفة الرياضية السعودية، إن إدارة نادي الهلال السعودي استعجلت مركز التحكيم الرياضي بالرد سريعا على طلبها بشأن التدابير الوقتية في قضية محمد كنو.

وترغب إدارة نادي الهلال في رفع قرار منع التسجيل الصادر من غرفة فض المنازعات الخاص بقضية كنو مايو الماضي.

وبحسب الرياضية، فإن إدارة الهلال فنّدت في خطابها الأضرار المباشرة المترتبة على البت في قضية كنو والتي يأتي في مقدمتها منع التسجيل في ظل سريان الفترة وبدء تحضيرات الفريق للموسم المقبل.

وأثيرت أزمة في الوسط الرياضي السعودي، فجرها القانوني البارز أحمد الأمير، بشأن تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي، وما يعتبره البعض أنه تم لخدمة نادٍ محدد.

ويسعى الهلال أخيرا لاتخاذ التدابير الوقتية من أجل تعطيل العقوبات الصادرة عليه، لكن مركز التحكيم رفض طلبه الأول.

الخبير القانوني أوضح أن هذا البند تغير ليصبح أن يخشى فوات الوقت، بدلًا من أن يخشى وقوع ضرر، مؤكدًا أن هذا التغيير تم بعدما قرر الهلال تقديم استئنافه على قرارات غرفة فض المنازعات، وتحديدًا في الـ12 من مايو 2022.

وكتب الأمير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”لماذا قام مركز التحكيم بتغيير النص القانوني للمادة الـ29 والخاصة بالتدبير الوقتي، وأضاف نصا غير قانوني وقام بتكرار الاشتراطات الأخرى في هذا الوقت بالذات؟، إضافة اشتراط أن يخشى فوات الوقت، عمل ليس قانونيا لأنه متضمن في نص أن يخشى وقوع الضرر!.

”نفاذ وسريان هذا الشرط القانوني التدبير الوقتي من الواجب ألّا ينفذ على أي قضية منظورة حاليا لدى مركز التحكيم، ولا بد من إعادة نشر اللائحة وتعديل صياغة المادة الـ29 من القواعد الإجرائية بسبب تكرارها وعدم قانونيتها“.

ويأتي اعتراض الأمير، في ظل طلب الهلال من مركز التحكيم الرياضي، برفع إيقاف فترتي التسجيل مؤقتا، مستندا إلى مادة الأخذ بالتدابير الوقتية ليتسنى له تسجيل لاعبين خلال الفترة الصيفية، لحين الحكم في قضية توقيعه مع لاعبه محمد كنو، بعد توقيعه من قبل غريمه النصر.