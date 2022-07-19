بيريرا أبلغ إدارة الهلال برغبته في الرحيل إلى بوتافوغو

أشارت تقارير صحفية برازيلية إلى أن نادي بوتافوغو اتفق مع ماتيوس بيريرا حول الدفاع عن ألوان قميصه خلال فترة الانتقالات الحالية، لكن المشكلة تكمن في عدم اتفاق الهلال بطل كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على بيع أغلى لاعب في تاريخ النادي السعودي.

وقال موقع lance البرازيلي إن بيريرا يحب مشروع بوتافوغو، وقد قام الطرفان بالفعل بالاتفاق على راتب اللاعب الذي يحصل على راتب فلكي في الهلال لكنه وافق على تخفيض هذا الراتب من أجل العودة للبرازيل.

لكن الهلال لن يقبل الاستغناء عن بيريرا بأقل من 20 مليون يورو (109 ملايين ريال برازيلي)، وهو الأمر الذي سيجعل لاعب وست بروميتش ألبيون السابق أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم في أمريكا الجنوبية.

ومع ذلك، سيحاول اللاعب ”إجبار الهلال“ على تركه يرحل أو على أقل تقدير تقليل قيمة الصفقة، حيث أبلغ اللاعب بالفعل إدارة الهلال أنه لا يريد البقاء ولا تعجبه الأجواء. في الوقت نفسه، يدرك مجلس الإدارة أن لاعب خط الوسط لم يقدم الأداء الذي كان متوقعًا منه مقابل المبلغ الذي دفعه الهلال للنادي الإنجليزي.

وفي الوقت ذاته تسير المفاوضات بين بوتافوغو واللاعب البالغ من العمر 26 عامًا على قدم وساق. لقد أعطى اللاعب بالفعل إشارة مفادها أنه في حالة إطلاق الهلال سراحه فسينتقل للنادي البرازيلي.

وفي المقابل يحافظ الهلال على موقفه الذي لا يتزعزع خاصة أن النادي البرازيلي لا يستطيع تحمل المبلغ الذي يطلبه النادي السعودي.

ولم يبد بيريرا ارتياحه للمناخ في السعودية، وقد انتشر فيديو على الإنترنت لألكسندر، والد ماتيوس بيريرا، وهو يخبر صديقًا أنه ”لن يمضي وقت طويل“ على ابنه ليعود إلى بوتافوغو.

ورغم ذلك لا يعتبر بوتافوغو أن المفاوضات مع بيريرا على وشك الانتهاء رغم موافقة اللاعب لكن ذلك سيكون بلا قيمة دون موافقة الهلال.

وانضم اللاعب البالغ عمره 26 عاما إلى وست بروميتش قادما من سبورتنغ لشبونة البرتغالي في 2019 على سبيل الإعارة، قبل أن يصبح انتقاله دائما في العام التالي.

وسجل 20 هدفا في موسمين مع وست بروميتش، لكنه لم ينجح في مساعدة الفريق في عدم الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم قبل الماضي لينضم إلى الهلال في أغسطس/آب من العام الماضي.

وسجل بيريرا هدفين فقط في الدوري الموسم الماضي لكنه ساهم في فوز الهلال بلقب الدوري في الأمتار الأخيرة متفوقا على الاتحاد.