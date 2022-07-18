شارك النجم السوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي السعودي في تدريبات فريقه استعدادا للمشاركة في دوري يلو.

وعاود الأهلي تدريباته استعدادا للموسم الرياضي الجديد، على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ونشر صورة للسومة خلال التدريبات.

عمر السومة يشارك في تدريبات النادي الأهلي السعودي استعدادا لدوري يلو. pic.twitter.com/72Z4Er8NCQ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 18, 2022

ويعد مصير عمر السومة واحدا من أهم القضايا في الأهلي، الذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي، لأول مرة في تاريخ النادي، الذي نال لقب دوري المحترفين ثلاث مرات.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت أن النادي الأهلي سيحدد مصير عمر السومة خلال الأسبوع الجاري، بعد أن ذكرت تقارير أن الهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي طلب الرحيل عن الأهلي هذا الصيف.

وفي يناير 2021، أعلن النادي الأهلي تجديد تعاقد السوري عمر السومة حتى عام 2024.

وخلال الموسم الماضي، سجل عمر السومة 20 هدفا، وصنع 3 في 25 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، في حين سجل هدفًا، وصنع هدفًا في مباراتين في كأس خادم الحرمين الشريفين.

⚽️ #الأهلي يعاود تدريباته استعداداً للموسم الرياضي الجديد 📍الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة pic.twitter.com/IVfNBY4YQV — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 18, 2022

وعمر السومة هو الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين، وسجل 143 هدفًا في 180 مباراة.

ونال عمر السومة مع الأهلي لقب الدوري السعودي موسم 2015/2016، وكأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم ذاته، كما نال لقبًا في كأس السوبر السعودي، ولقبًا في كأس ولي العهد (البطولة ألغيت).

وحصل السومة مع الأهلي على جائزة هداف الدوري السعودي 3 مرات متتالية (مواسم 2014/2015، و2015/2016، و2016/2017).

وكان الأهلي أعلن، رسميًا، تعاقده مع إبراهيم الزبيدي لموسم رياضي واحد، كما أعلن تمديد عقد الأوروغواياني روبرت سيبولدي لمدة موسم إضافي.