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رياضة

المريسل يوجه رسالة حاسمة لسعود الصرامي بخصوص نادي النصر
تاريخ النشر: 18 يوليو 2022 20:49 GMT
تاريخ التحديث: 18 يوليو 2022 22:05 GMT

المريسل يوجه رسالة حاسمة لسعود الصرامي بخصوص نادي النصر

وجه الإعلامي السعودي عبدالعزيز المريسل المحسوب على نادي النصر، رسالة إلى سعود الصرامي، المتحدث الإعلامي السابق للعالمي. وقال المريسل عبر "مساحة في موقع "تويتر":

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

وجه الإعلامي السعودي عبدالعزيز المريسل المحسوب على نادي النصر، رسالة إلى سعود الصرامي، المتحدث الإعلامي السابق للعالمي.

وقال المريسل عبر ”مساحة في موقع ”تويتر“: ”أنا أول من سيقف في وجهك إعلاميا، قامة إعلامية كبيرة على عيني وعلى راسي، لكن لن أسمح لك بمحاربة النصر“.

وأضاف: ”سعود الصرامي أمس قال إن القضية حُفظت، إذا حُفظت القضية ليش يتم استدعاء الجانب الاتحادي“.

وكان سعود الصرامي قد قال إن قضية نادي النصر مع لاعبه السابق، المغرب عبدالرزاق حمدالله حُفظت محليا.

وتوقع الصرامي عبر برنامج ”الحصاد الرياضي“ على ”قناة 24 الرياضية“ أن قضية حمدالله مع النادي سيكسبها دوليا وذلك لأن اللاعب لديه مستحقات ومنها ما يتعلق بمباريات خاضها مثل مباراة السوبر أمام فريق الهلال.

وأوضح الصرامي أن إجمالي قيمة مستحقات حمدالله لدى النصر تبلغ حوالي 500 ألف يورو، مشيرا إلى أن النصر طعن على هذه المكافأة بحجة أن اللاعب لم يكن لاعبا أساسيا في المباراة ونزل لأرض الملعب في الدقيقة 62.

وأشارت ”قناة 24 الرياضية“ إلى أن لجنة الاحتراف حددت الخميس المقبل موعدا لجلسة استماع جديدة في قضية حمدالله مع عدد من مسؤولي الاتحاد.

وأضافت أن إدارة نادي الاتحاد تلقت خطابًا من لجنة الاحتراف يتضمن طلب حضور عدد من إداريي الاتحاد وحضور اللاعب عبدالرزاق حمدالله لجلسة استماع يوم الخميس المُقبل حول قضية انتقال حمدالله للاتحاد.

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