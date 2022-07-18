المريسل يوجه رسالة حاسمة لسعود الصرامي بخصوص نادي النصر

وجه الإعلامي السعودي عبدالعزيز المريسل المحسوب على نادي النصر، رسالة إلى سعود الصرامي، المتحدث الإعلامي السابق للعالمي.

وقال المريسل عبر ”مساحة في موقع ”تويتر“: ”أنا أول من سيقف في وجهك إعلاميا، قامة إعلامية كبيرة على عيني وعلى راسي، لكن لن أسمح لك بمحاربة النصر“.

#النصر

عبدالعزيز المريسل لسعود الصرامي لن اسمح لك بمحاربة النصر وانا اول من سيقف في وجهك يا سعود الصرامي@ALMRISEUL @L9arami pic.twitter.com/PjLLe7iQ2k — مساحات كروية (@Fotball_Speaces) July 18, 2022

وأضاف: ”سعود الصرامي أمس قال إن القضية حُفظت، إذا حُفظت القضية ليش يتم استدعاء الجانب الاتحادي“.

وكان سعود الصرامي قد قال إن قضية نادي النصر مع لاعبه السابق، المغرب عبدالرزاق حمدالله حُفظت محليا.

وتوقع الصرامي عبر برنامج ”الحصاد الرياضي“ على ”قناة 24 الرياضية“ أن قضية حمدالله مع النادي سيكسبها دوليا وذلك لأن اللاعب لديه مستحقات ومنها ما يتعلق بمباريات خاضها مثل مباراة السوبر أمام فريق الهلال.

تطور جديد في قضية عبدالرزاق حمدالله https://t.co/LvXyd7CyTL pic.twitter.com/d9jUKNITIq — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 17, 2022

وأوضح الصرامي أن إجمالي قيمة مستحقات حمدالله لدى النصر تبلغ حوالي 500 ألف يورو، مشيرا إلى أن النصر طعن على هذه المكافأة بحجة أن اللاعب لم يكن لاعبا أساسيا في المباراة ونزل لأرض الملعب في الدقيقة 62.

وأشارت ”قناة 24 الرياضية“ إلى أن لجنة الاحتراف حددت الخميس المقبل موعدا لجلسة استماع جديدة في قضية حمدالله مع عدد من مسؤولي الاتحاد.

وأضافت أن إدارة نادي الاتحاد تلقت خطابًا من لجنة الاحتراف يتضمن طلب حضور عدد من إداريي الاتحاد وحضور اللاعب عبدالرزاق حمدالله لجلسة استماع يوم الخميس المُقبل حول قضية انتقال حمدالله للاتحاد.