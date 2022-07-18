رسميًا.. الأهلي السعودي يبرم أولى صفقاته استعدادا لدوري يلو

أعلن النادي الأهلي السعودي، رسميًا، اليوم الإثنين، تعاقده مع إبراهيم الزبيدي.

وقال الأهلي في بيان عبر حسابه في موقع ”تويتر“، إنه تعاقد مع إبراهيم الزبيدي لموسم رياضي واحد.

✍️ تعاقد

⚽️ إبراهيم الزبيدي أهلاوياً 💚

⚽️ ظهير أيسر

🗓 موسم رياضي واحد #الأهلي pic.twitter.com/9NkzHl4ErM — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 18, 2022

وهذه أول صفقة يبرمها الأهلي استعدادا لمشاركته في دوري يلو (دوري الدرجة الأولى).

ونزل الأهلي إلى دوري الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه، بعدما احتل المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، حيث حصد 32 نقطة من 30 مباراة.

وأمس الأحد أعلن الأهلي، رسميًا، تجديد التعاقد مع المدرب الأوروغواياني روبرت سيبولدي لموسم، حيث سيبقى مع الفريق الموسم المقبل.

وكانت صحيفة ”الرياضية“ السعودية قد ذكرت أن عبدالرحمن غريب لاعب الأهلي طلب الرحيل عن الفريق؛ بهدف الحفاظ على مكانه في المنتخب والمشاركة في كأس العالم 2022 في قطر.

ويرتبط عبدالرحمن غريب بالانتقال إلى نادي النصر.

ويحاول عدد من لاعبي الأهلي الذين ما زالت عقودهم مستمرة مع النادي البحث عن مفر للخروج من الفريق بعد هبوطه، سواء بالإعارة أو بفسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.