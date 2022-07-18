نادي الاتحاد في مفاوضات للتعاقد مع المهاجم الهندوراسي ألبرت إليس

قالت صحيفة ”سبق“ السعودية، إن نادي الاتحاد في مفاوضات للتعاقد مع اللاعب الهندوراسي ألبرت إليس، الذي انتهى تعاقده مع بوردو الفرنسي، في 30 يونيو الماضي.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن القيمة السوقية لألبرت إليس تقدر بـ6.5 مليون يورو، علما أنه يجيد اللعب في هط الهجوم، وخاصة على الجهة اليمنى.

the passion from Alberth Elis 😍pic.twitter.com/Fqj9Rn0CQL — flame🇭🇳 (@FlameMasterr) November 13, 2021

ووفقا لموقع ”transfermarkt“ فإن ألبرت إليس لعب 21 مباراة مع بوردو سجل فيها 9 أهداف وصنع هدفا، كما شارك في 53 مباراة مع منتخب بلاده سجل فيها 12 هدفا.

ويبلغ ألبرت إليس من العمر 26 عاما، وسبق أن لعب لأندية أولمبيا الهندوراسي، ومونتيري المكسيكي، وهيوستن دينامو الأمريكي، وبوافيستا البرتغالي.

ولن تكون مهمة الاتحاد في التعاقد مع ألبرت إليس سهلة، حيث يرتبط اللاعب بالانتقال إلى بورتو البرتغالي، وليدز يونايتد الإنجليزي، وفنربخشة التركي.

وتعاقد الاتحاد مع المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، في حين رحل عنه المدرب الروماني كوزمين كونترا، وتعاقد الاتحاد مع أحمد محمد شراحيلي، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية تعاقده مع الشباب.

واحتل الاتحاد المركز الثاني الموسم الماضي في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بعد صراع شرس مع الهلال البطل. وحصد الاتحاد 65 نقطة من 30 مباراة مقابل 67 نقطة للهلال.

وسيشارك الاتحاد في كأس السوبر السعودي بنظامه الجديد إلى جانب الهلال والنصر والفيحاء.