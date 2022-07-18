كورينثيانز البرازيلي يستهدف ضم ميشيل ديلغادو نجم الهلال السعودي

كشفت صحيفة ”UOL“ البرازيلية، أن نادي كورينثيانز البرازيلي يحلم بضم البرازيلي ميشيل ديلغادو، محترف نادي الهلال السعودي، في الموسم الصيفي الجاري.

وقال الموقع، إن كورينثيانز يأمل في ضم ميشيل ديلغادو بعد تصريحه الأخير برغبته في العودة إلى البرازيل، لكن كورينثيانز يعلم أن الهلال لن يفرط في اللاعب على سبيل الإعارة، حيث تم شراؤه بحوالي 45 مليون ريال برازيلي.

وكان اللاعب البرازيلي تحدث في مقابلة مع ”كانال دو ألي أوليفيرا“ على موقع يوتيوب عن مدى حزنه وهو بعيد عن موطنه وحنينه وشوقه للعودة.

ورفض نادي الهلال في وقت سابق العرض المقدم من بوتافوغو البرازيلي لانضمام ميشيل ديلغادو للفريق خلال الموسم الجديد.

وكان البرازيلي ميشيل قد أكد في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام البرازيلية، ردا على وجود عرض من ساو باولو وكونه يريد مغادرة الهلال، بأن والده كان مشجعا لكورينثيانز وعمه يشجع فلامنغو، وأن فريقه المفضل في الطفولة كان (ساو باولو) وأحب لاعبين بالفريق مثل لويس فابيانو وتشولابا، ولم يذكر بأن لديه عرضا منهم في الوقت الحالي.

بينما تحدث ميشيل عن وضعه في الهلال، وقال إنه كان محبوبًا من الجماهير، لكنه غير سعيد باللعب خارج البرازيل، وقال: ”هناك بعض اللاعبين الذين لا يحبونني، يقولون إنني مجنون، لكن لدي مودة مع الكثير من الناس، إنهم معجبون بي، لكن لا أريد أن أكون هناك بعد الآن، أنا أعمل لأنني محترف، أنا مجرد رجل يقوم بعمل جيد“.

سبب رغبة ميشيل مهاجم الهلال بعدم العودة إلى السعودية https://t.co/69Rtx1QmdC pic.twitter.com/9txC5YnN9k — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 5, 2022

وانتقل اللاعب البالغ من العمر 26 عاما، إلى الهلال بعقد يمتد لـ3 سنوات، ويجيد مشيل اللعب في جميع مراكز الهجوم، ولكنه يبرع أكثر في مركز الجناح الأيسر.

ولعب ديلغادو بين عامي 2015 و2017 لأندية مونتي كريستو وغويانيا وغويانيسيا، ثم رحل إلى نادي غوياس الذي يمكن اعتباره انطلاقته الحقيقية في أبريل 2017، حيث لعب له 91 مباراة، سجل خلالها 17 هدفا وساهم في 15 تمريرة حاسمة.

وفي يناير 2020، انتقل ميشيل للعب مع فلامنغو، وخاض مع الفريق 94 مباراة بجميع المسابقات حتى رحيله، محرزا 21 هدفا وصنع لزملائه 10 أخرى.

وتوج اللاعب بـ3 بطولات مع فلامنغو، السودا أمريكانا موسم 2019-2020، والدوري البرازيلي 2020، وكأس السوبر البرازيلي 2021.

لماذا لن يسمح نادي الهلال السعودي بمغادرة ميشيل؟ https://t.co/K8RY2g2EFn pic.twitter.com/YFdRahjdsV — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 6, 2022

ومن المتوقع أن الهلال لن يسمح بمغادرة ميشيل لعدة أسباب، أبرزها أن النادي حاليا ممنوع من التسجيل لفترتين؛ ما يعني عدم قدرته على تعويض اللاعب بصفقة أخرى، ومن غير المرجح أن يتم السماح لنادي الهلال بالتسجيل هذا الصيف.

وهناك سبب آخر يجعل خروج اللاعب صعبا، وهو تألقه في نهاية الموسم، وبدء ظهور عملية تأقلمه مع الفريق بشكل واضح، خاصة مع المدرب رامون دياز الذي جدد عقده أخيرا.

ويستعد الهلال لموسم قادم قوي في ظل عدم قدرته على التعاقد مع لاعبين جدد، وسعْي المنافسين المحليين لإبرام صفقات والتعاقد مع مدربين كبار.