آخر تطورات أزمة محمد أبوجبل مع الزمالك والنصر السعودي

تعقدت الأزمة بين محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك، وإدارة ناديه برئاسة مرتضى منصور، بعدما استقر الجهاز الفني، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، على تجميد الحارس، خلال الفترة المقبلة وذلك على خلفية أزمته الأخيرة ورغبته في الرحيل وفسخ عقده والانتقال لنادي النصر السعودي.

وينتهي عقد أبو جبل مع الزمالك، بنهاية الموسم الجاري، ما يمنحه الحق في الانتقال لأي نادٍ آخر بنهاية الموسم دون استفادة الزمالك من رحيله ماليا.

وأبدى أبو جبل مؤخرا رغبته في فسخ تعاقده مع الزمالك من أجل الانضمام لصفوف نادي النصر السعودي، الذي وقع معه مؤخرا، ولكن لم يتم الإعلان رسميا عن هذا الأمر، خاصة في ظل تعاقد النادي السعودي مع الحارس الدولي الكولومبي ديفيد أوسبينا في صفقة انتقال حر، ولكن مسؤولي الفريق الأبيض رفضوا هذا الأمر.

شكوى ضد أبو جبل

وفي السياق ذاته، كشفت تقارير إعلامية مصرية أن نادي الزمالك يجهز شكوى بالفعل ضد أبو جبل في حالة رحيله وفسخ تعاقده قبل انتهاء الموسم الحالي للدوري المصري، الذي ينتهي يوم 30 أغسطس المقبل.

حلول النصر

وأشارت تقارير أخرى، إلى أن ”نادي النصر سعى لإيجاد مخرج لأزمته مع أبو جبل، وذلك بالتنازل عن المبلغ الذي حصل عليه الحارس، أو إعارته إلى أي نادٍ داخل مصر أو خارجها، خاصة أن مسؤولي العالمي لا يريدون الدخول في أي أزمة مع نادي الزمالك“.

كما أوضحت تقارير مصرية، أن ”مسؤولي النصر عرضوا على أبوجبل بقاء مقدم التعاقد معه وعدم رده، لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب الحارس والذي تمسك ببقاء الأمر كما هو دون أي تغيير.

تعليق الزمالك

من جانبه رفض أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الزمالك التعليق على أزمة محمد أبو جبل، مؤكدا تركيز فريقه في مواجهة الأهلي بنهائي كأس مصر، يوم الخميس المقبل.

وقال أمير في تصريحات تلفزيونية: ”تسلمت الفرقة واللاعبين كانوا مشتتين ومتصدرين للإعلام والمسؤولين يتحدثون عنهم ويقولون طارق ماشي أو طارق قاعد وعملنا نقطة نظام ولا يوجد مشكلة مع لاعب سواء رحل أو سيرحل“.

وأوضح: ”هذا الموسم الأخير للمغربي أشرف بن شرقي معنا، واحترمنا احترافيته وهذا الأفضل بكثير من المماطلة والرجل كان حاسما موقفه من شهر مارس، وتحدثت معه أكثر من مرة وأكد لي عدم رغبته في البقاء، وهو لاعب مهم وكان لازم نجدد له ولكن احترمنا رغبته في النهاية واحترمنا أنه يلعب ومنتظم وملتزم ولا يفتعل مشاكل ولازم يطلع بشكل يليق بمسيرته معنا، وحصل توافق على رغبته في الرحيل وسنعلن كل هذا عقب مباراة الأهلي في نهائي كأس مصر ولم نحب نشتت اللاعبين والجهاز الفني في الوقت الحالي، وأي حاجة يريد الرأي العام السؤال عليها سواء موقف طارق حامد أو محمد أبو جبل ستكون بعد لقاء الأهلي“.

ويستعد الزمالك لملاقاة نظيره الأهلي يوم الخميس المقبل، في نهائي بطولة كأس مصر للنسخة السابقة.