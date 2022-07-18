بعدما تحدث أحمد الأمير عن القضية.. الهلال يتقدم بطلب "تدابير وقتية" لتعليق قرار منعه من تسجيل اللاعبين

كشفت صحيفة ”الشرق الأوسط“ على أن إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، قدمت رسميا، أمس الأحد، طلب تدابير وقتية لمركز التحكيم الرياضي السعودي لتعليق قرار منع التسجيل الصادر من غرفة فض المنازعات الخاص بقضية محمد كنو.

ولم يعلن نادي الهلال عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن أي أمر يخص هذا الشأن، حتى الآن، ولكن الصحيفة نقلته عن مصادر وصفتها بالخاصة.

وأثيرت أزمة حاليًا في الوسط الرياضي، فجرها القانوني البارز أحمد الأمير، بشأن تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي، وما يعتبره البعض أنه تم لخدمة نادٍ محدد.

وسعى الهلال مؤخرا لاتخاذ التدابير الوقتية من أجل تعطيل العقوبات الصادرة عليه، لكن مركز التحكيم رفض طلبه.

الخبير القانوني أوضح أن هذا البند تغير ليصبح أن يخشى فوات الوقت، بدلًا من أن يخشى وقوع ضرر، مؤكدًا أن هذا التغيير تم بعدما قرر الهلال تقديم استئنافه على قرارات غرفة فض المنازعات، وتحديدًا في 12 مايو 2022.

هل تخدم تعديلات مركز التحكيم الرياضي نادي الهلال السعودي؟ https://t.co/LWbACI8tJl pic.twitter.com/jAipjQXBz9 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 18, 2022

وكتب الأمير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”لماذا قام مركز التحكيم بتغيير النص القانوني للمادة 29 والخاصة بالتدبير الوقتي، وأضاف نصا غير قانوني وقام بتكرار الاشتراطات الأخرى في هذا الوقت بالذات؟، إضافة اشتراط أن يخشى فوات الوقت، عمل ليس قانونيا لأنه متضمن في نص أن يخشى وقوع الضرر!.

”نفاذ وسريان هذا الشرط القانوني التدبير الوقتي من الواجب ألّا ينفذ على أي قضية منظورة حاليا لدى مركز التحكيم، ولا بد من إعادة نشر اللائحة وتعديل صياغة المادة 29 من القواعد الإجرائية بسبب تكرارها وعدم قانونيتها“.

ويأتي اعتراض الأمير، في ظل طلب الهلال من مركز التحكيم الرياضي، برفع إيقاف فترتي التسجيل مؤقتا، مستندا على مادة الأخذ بالتدابير الوقتية ليتسنى له تسجيل لاعبين خلال الفترة الصيفية، لحين الحكم في قضية توقيعه مع لاعبه محمد كنو، بعد توقيعه من قبل غريمه النصر.

وألزمت غرفة فض المنازعات محمد كنو والهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي للنصر قدره 27 مليون ريال، وإيقاف اللاعب لمدة 4 أشهر، ومنع الزعيم من التسجيل لفترتين.

وقرر الهلال التصعيد وتقدم باستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، وحاول النادي اتخاذ التدابير الوقتية لتعطيل العقوبات الصادرة، ولكن تم رفض طلبه، ولم يتم الإعلان عن القرار حتى الآن.