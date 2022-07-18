هل تخدم تعديلات مركز التحكيم الرياضي نادي الهلال السعودي؟

أثار القانوني سعود الرمان جدلا جديدا بشأن ما أثير عن تعديل مركز التحكيم الرياضي السعودي القواعد الإجرائية في الـ12 من مايو الماضي، وهو الأمر الذي قد يخدم نادي الهلال في قضية محمد كنو.

وأصدرت غرفة فض المنازعات، قراراتها في هذا الشأن بـ“إيقاف محمد كنو 4 أشهر، وحرمان الهلال من تسجيل لاعبين جدد حتى صيف 2023، وحصول النصر على الشرط الجزائي المقدر بـ27 مليون ريال“.

واستأنف الهلال، في مركز التحكيم الرياضي السعودي ضد القرارات الصادرة في أزمة محمد كنو، أملًا في تعليق عقوبة المنع من تسجيل لاعبين جدد في السوق الصيفية 2022، من أجل دعم الفريق.

وكشف القانوني البارز أحمد الأمير، عن قيام الاتحاد السعودي لكرة القدم بتغيير النص القانوني للمادة الـ29 الخاصة بالتدبير الوقتي.

وأثار هذا الإعلان الجدل في الوسط الرياضي السعودي بشأن تغيير النص القانوني للمادة الـ29 الخاصة بالتدبير الوقتي دون الإعلان الرسمي عنها في الوقت الذي تنتظر فيه الجماهير قضية مشتعلة بين ناديي الهلال والنصر بسبب قضية اللاعب محمد كنو، والمغربي عبدالرزاق حمدالله.

من جانبه، قال القانوني سعود الرمان، في تصريحات تلفزيونية ”اللائحة المحدثة وضعت في موقع مركز التحكيم بتاريخ قديم وهذه المعلومة أحاسب عليها، لأني أملك لائحة بتاريخ الـ6 من مايو خالية من التعديل الموجود في الموقع الرسمي لمركز التحكيم، عندي يقين وأحاسب على هذه الكلمة أن اللائحة لم يتم تعديلها وقتها وعندي التاريخ والساعة، ولكن بعد هذا التاريخ تم التعديل في اللائحة، وإذ نستند إلى المادة الـ43 وتكون نافذة بعد اعتمادها من المجلس ونشرها في الموقع الرسمي كان يجب أن تنشر في الـ12 من مايو ونستبعد النشر القديم، وبالتالي لا نلوم المتلقي ولكن نلوم من عدل ولم يعلن، ولكن يقينا أن التعديل 6-5 باللائحة القديمة الخالية من النص المراد كان موجودا في موقع المركز وبعد هذا التاريخ وضعت لائحة جديدة وعدل المحتوى ولم يعدل تاريخ النشر، والسؤال هل نفهم من ذلك أن المركز أراد بهذه الحركة أن يوهم الشارع الرياضي أن هذه اللائحة معتمدة من تاريخ 2-12؟ هنا نضع علامة استفهام“.

وأضاف ”أقول أيضا إن موضوع فوات الوقت ليس بموضوع الأثر الكبير لكي نفهم الموضوع وهذا لا يعطي المركز الحق أن الهلال يقدم التماسا ولكن نؤكد أن الهلال موقوف فترتي تسجيل وبالتالي إذا فاتته الفترة الأولى الصيفية بإمكانه أن يسجل في الشتوية“.

📞 سعود الرمان ـ قانوني:

اللائحة المحدثة وضعت في موقع مركز التحكيم بتاريخ قديم وهذه المعلومة أحاسب عليها ..

الحصاد الرياضي …

@alrummansaud pic.twitter.com/lzkh1KgPjy — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) July 17, 2022

وتابع ”قانونيا أرى أن إضافة الفترة تحتاج مواد أخرى وأعتقد أن هذه الإضافة لن يستفيد منها الهلال في التسجيل بالفترة الصيفية، والسؤال لماذا تأخر الهلال في تقديم التدابير الوقتية؟ ولماذا لم ينشر التعديل في الموقع؟ ولا بد أن يصدر نادي الهلال أو نادي النصر ويقولا إنهما لم يكونا يعلمان عن هذا التعديل، ولكن العبارة التي عدلت لا تخدم الهلال ووضعت المركز في مشكلة مع المتلقي، كما إن من صاغ عبارة التعديل في المادة الـ29 من لائحة مركز التحكيم لم يصغها بشكل قانوني وليست بذات أثر كبير“.

📞 سعود الرمان ـ قانوني:

لماذا تأخر #الهلال في تقديم التدابير الوقتية؟ ولماذا لم ينشر التعديل في الموقع؟

الحصاد الرياضي …

@alrummansaud

( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب ) pic.twitter.com/m5TryBW9vX — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) July 17, 2022

ونقلت صحيفة ”الرياضية“ السعودية تقريرًا قالت فيه إن مركز التحكيم الرياضي يعكف على مراجعة محاضر اجتماعاته الماضية حتى يتم التأكد من تواريخ التعديل إن تمت وقت الاجتماعات والموافقات القانونية.

ووفقًا لهذه التعديلات قرر النصر تقديم شكوى ضد أعضاء مركز التحكيم الرياضي بسبب قضية محمد كنو، خاصة أن الهلال من المتوقع أن يقدم استئنافا ضد أي عقوبة ضد اللاعب الذي وقع لناديين.