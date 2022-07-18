بيتي مارتينيز نجم النصر السعودي على رادار ناديين إماراتيين

كشفت صحيفة ”الاقتصادية“ أن هناك ناديين إماراتيين يفاوضان الأرجنتيني بيتي مارتينيز، لاعب نادي النصر السعودي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت الصحيفة، يوم الاثنين، إن ناديي الوصل وشباب الأهلي دبي الإماراتيين يرغبان في كسب خدمات اللاعب الارجنتيني، للانضمام لصفوف الفريق خلال الموسم الجديد.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد ذكرت أن النصر رفض التفريط باللاعب لأي فريق إعارة أو ببيع نهائي، حيث إن إدارة ”العالمي“ لم تحصل على مقابل مالي مناسب للاستغناء عن مارتينيز.

وينوي النصر اصطحاب بيتي مارتينيز، في المعسكر الخارجي للفريق في إسبانيا، نهاية الشهر الجاري.

وبحسب تقارير، فإن المدرب رودي غارسيا لا يمانع تواجد بيتي مارتينيز ضمن قائمة النصر للموسم الجديد.

وانضم بيتي مارتينيز البالغ من العمر 29 عاما، في صيف 2020، قادما من صفوف نادي أتلانتا يونايتد الأمريكي.

بدأ مارتينيز مسيرته الكروية في 2011 مع نادي هوراكان الأرجنتيني، ثم انتقل لريفر بليت فى 2015، حتى انتقل لأتلانتا يونايتد في 2019.

📺 – جميع ما قدمه "بيتي مارتينيز" قبل الرباط الصليبي

pic.twitter.com/WpxAcmc6LK — مُهند ! (@4HNOi) July 12, 2022

وحصل المهاجم الأرجنتيني الدولي، على جائزة أفضل لاعب في أمريكا الجنوبية لعام 2018، وأفضل لاعب كرة قدم أرجنتيني في العام ذاته بعد أن ساعد ريفر بليت في الفوز بكأس ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية 2018.

وتبلغ قيمته السوقية بحسب موقع ”ترانسفير ماركت“ 10ملايين يورو. ولعب مارتينيز هذا الموسم مع النصر 16 مباراة فقط في الدوري، بسبب الإصابة التي تعرض لها في الركبة.

وفي سياق آخر، أشارت الصحيفة إلى أن إدارة ضمك توصلت لاتفاق نهائي مع نظيرتها في النصر لضم اللاعب ضاري العنزي في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.

ويلعب ضاري العنزي البالغ من العمر 22 عاما، في مركز الظهير الأيسر وكمدافع، بدأ في براعم نادي الباطن وانتقل إلى ناشئي النصر في عام 2015 وتدرج في الفئات السنية وأعير لنادي الجبلين في صيف 2021.

ويستعد النصر لمواجهة نادي لاس بالماس الإسباني، في مباراة تجريبية في الـ29 من يوليو الجاري، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الرياضي المقبل.

واحتل النصر المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين الموسم المنقضي خلف الهلال البطل والاتحاد الوصيف، وضمن النصر المشاركة في كأس السوبر السعودي.