تطور جديد في قضية عبدالرزاق حمدالله

كشفت تقارير صحفية سعودية عن تطورات جديدة بشأن قضية المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد.

وأشارت قناة ”24 السعودية“ إلى أن لجنة الاحتراف حددت الخميس المقبل موعد لجلسة استماع جديدة في قضية حمدالله مع عدد من مسؤولي الاتحاد.

وأشارت إلى أن إدارة نادي الاتحاد تلقت خطابًا من لجنة الاحتراف يتضمن طلب حضور عدد من إداريين الاتحاد وحضور اللاعب عبدالرزاق حمدالله لجلسة استماع يوم الخميس المُقبل حول قضية انتقال حمدالله للاتحاد.

في 23 نوفمبر الماضي، أعلن نادي النصر فسخ عقد حمدالله من طرف واحد بسبب قانوني مشروع، وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، وفق بيان النادي.

وقال النصر إنه ‏يحتفظ بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة.

وفي 16 ديسمبر، أعلن نادي الاتحاد التعاقد مع حمدالله في صفقة انتقال حر، لكنه بدأ اللعب مع الفريق في يناير، بعقد يمتد لعام ونصف العام.

وعقب الانضمام للاتحاد قام النصر برفع عدة شكاوى ضد عبدالرزاق حمدالله بعد فسخ عقده، مطالبا اللاعب بالشرط الجزائي في عقده، مؤكدا امتلاكه حججا قانونية لفسخ العقد والحصول على شرط جزائي.

وانضم عبدالرزاق حمدالله، الذي يبلغ من العمر 31 عاما، إلى نادي النصر في صفقة انتقال حر قادما من الريان القطري صيف عام 2018، وقاد العالمي للتتويج بلقب الدوري السعودي موسم 2018/2019، وسجل 35 هدفا ليتصدر ترتيب الهدافين.

كما حرك النصر شكوى ضد حامد البلوي المدير التنفيذي لنادي الاتحاد؛ بتهمة تحريض حمدالله والتفاوض معه خلال الفترة المحمية في عقده.