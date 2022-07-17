‏عبدالرحمن غريب يطلب الرحيل عن الأهلي والإدارة ترفض

طلب عبدالرحمن غريب لاعب النادي الأهلي السعودي، الرحيل عن فريقه بعد الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى ”دوري يلو“.

ويحاول عدد من لاعبي الأهلي الذين ما زالت عقودهم مستمرة مع النادي البحث عن مفر للخروج من الفريق بعد هبوط الفريق، سواء بالإعارة أو بفسخ العقد بالتراضي بين الطرفين، وعلى رأسهم عبدالرحمن غريب.

ونشرت صحيفة ”الرياضية“ السعودية تقريرًا قالت فيه إن غريب طلب الرحيل للحفاظ على مستواه الفني، ليحافظ على مكانه في المنتخب والمشاركة في مونديال قطر 2022.

ورفضت إدارة الأهلي خروج عبدالرحمن غريب وطالبته بالالتزام بالبرنامج الإعدادي، ولم تتلقى إدارة الأهلي أي عرض حتى الآن لكسب خدمات اللاعب.

نادي النصر يقترب من التعاقد مع عبدالرحمن غريب من الأهلي https://t.co/F0afKQhwoY pic.twitter.com/q9WuCNhE7D — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 16, 2022

وأشارت الصحيفة إلى أن عبدالرحمن غريب سيتواجد في البرنامج الإعدادي للفريق قبل انطلاق المعسكر الخارجي.

وكشف النادي الأهلي السعودي عن خطته التحضيرية للموسم المقبل، والتي ستشهد مشاركته في دوري أندية الدرجة الأولى ”يلو“.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا أعلن من خلاله تمديد عقد الأوروجوياني روبرت سيبولدي مدرب الفريق لمدة موسم إضافي، ثم الكشف عن خطته التحضيرية.

وقال النادي الجدواي في بيانه إنه سيتم إجراء الفحص الطبي للاعبين قبل الدخول في المعسكر التحضيري الذي يتضمن مرحلتين.

المرحلة الأولى ستكون في جدة يؤدي خلالها اللاعبون تمارين يومية على ملعب النادي.

المرحلة الثانية تشتمل على معسكر خارجي في تركيا يستمر 19 يومًا بدءًا من 22 يوليو الجاري حتى 10 أغسطس المقبل، وتتخلله 4 مباريات تجريبية يتم الإعلان عنها لاحقًا.

وسيعود الفريق إلى جدة لاستكمال مرحلة الإعداد لدوري ”يلو“ الذي ينطلق في الـ22 من الشهر ذاته.

رغم الهبوط.. الأهلي السعودي يمدد تعاقده مع المدرب روبرت سيبولدي https://t.co/7tZ2PPK4Eo pic.twitter.com/4Y7vUvadtj — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 17, 2022

وكان الفريق الأول لكرة القدم لنادي أهلي جدة، هبط إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حصد 32 نقطة فقط، واحتل المركز الـ15 في الدوري السعودي المحترفين.

ويلعب عبدالرحمن غريب في صفوف النادي الأهلي منذ 2017، وسجل اللاعب هدف التأهل أمام نادي باختاكور الأوزبكي لبطولة دوري أبطال آسيا 2018/2019.

قالت ”قناة 24 الرياضية“ إن نادي النصر اقترب من التعاقد مع عبدالرحمن غريب لاعب النادي الأهلي.

ووفقا للقناة فإن إدارة النصر اقتربت من إنهاء صفقة عبدالرحمن غريب لاعب الأهلي، على سبيل الإعارة، لمدة موسم واحد“.

ويبلغ عبدالرحمن غريب من العمر 25 عاما ويجيد اللعب، ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر، ويمكنه اللعب كمهاجم أيضا، ويرتبط بعقد مع الأهلي حتى يونيو 2025.