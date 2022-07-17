ما حقيقة رحيل ماتيوس بيريرا لاعب نادي الهلال السعودي؟

كشف الإعلامي حمود القحطاني حقيقة ما تردد عن نية ماتيوس بيريرا لاعب نادي الهلال السعودي، الرحيل عن قلعة الزعيم خلال الفترة المقبلة.

وكان ماتيوس بيريرا قد حذف، الأسبوع الماضي، صورًا له بقميص الهلال، مما يشير إلى اقتراب رحيله عن النادي السعودي.

وكتب القحطاني عبر صفحته الرسمية بموقع ”تويتر“ قائلا: ”كل ما يتداول عن مغادرة بيريرا الفريق غير صحيح“.

وأضاف: ”سيكون اللاعب أول الواصلين الى معسكر الهلال بإذن الله“.

كل ما يتداول عن مغادرة #بيريرا الفريق غير صحيح وسيكون اللاعب أول الواصلين الى معسكر الهلال باذن الله . #الهلال💙 — حمود القحطاني (@hamoud_1010) July 17, 2022

وأثار ألكسندر والد البرازيلي ماتيوس بيريرا لاعب نادي الهلال الجدل مرة أخرى، حيث صرح عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن بيريرا يقترب من الانتقال إلى نادي بوتافوغو البرازيلي.

ونقل موقع ”fogaonet“ عن والد بيريرا، والذي صرح عبر مقطع فيديو متداول له يهتف لمشجعي بوتافوجو: ”لقد انتهى الأمر تقريبًا، فقد تبقى القليل“ مشيرًا إلى اقتراب إتمام الصفقة.

Esse é realmente o pai do Matheus Pereira ou puro bait, rapaziada??? pic.twitter.com/9qrfSn1R0A — Jotta Cavalcante (@JKSAL3) July 17, 2022

وذكرت تقارير سابقة أن نادي بوتافوغو البرازيلي يجد صعوبة بالغة في بيريرا، بسبب رفض الهلال التفريط في اللاعب، فقد حاول النادي البرازيلي استعارة اللاعب مع خيار الشراء، لكن الهلال لا يسهل خروج ماتيوس.

وانضم بيريرا للهلال، في صيف 2021، وسط اهتمام كبير من الأندية الإنجليزية للحصول على اللاعب، قادمًا من وست بروميتش ألبيون، بصفقة قُدّرت بحوالي 18 مليون يورو.

ولعب بيريرا برفقة الهلال 34 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع 15 هدفًا.

ويلعب بيريرا صاحب الـ26 عامًا، في مركز الوسط الهجومي، ولعب سابقًا لنادي سبورتينغ لشبونة في 2010، وخلال تواجده مع النادي البرتغالي أعير لعدة أندية، مثل: تشافيس، ونورنبرغ، ووست بروميتش ألبيون.

وحقق اللاعب البرازيلي مع الهلال دوري أبطال آسيا 2021، وكأس السوبر السعودي 2022، ومؤخرًا دوري كأس المحترفين 2022.

وتُوج الهلال، هذا الموسم، بلقب دوري كأس المحترفين للمرة الثالثة على التوالي، والـ18 حصولًا عليه، والبطولة 65 في تاريخه، على حساب الاتحاد في الجولات الأخيرة من الموسم الماضي.