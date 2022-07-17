بعدما فجرها أحمد الأمير.. النصر يصعد أزمة تغيير القواعد الإجرائية بشكوى جديدة

رفعت إدارة نادي النصر السعودي شكوى رسمية إلى رئيس اللجنة الأولمبية والبارلمبية السعودية، مطالبين بفتح تحقيق رسمي على خلفية ما أثير عن تعديل مركز التحكيم الرياضي القواعد الإجرائية في 12 مايو الماضي.

وكشف القانوني البارز أحمد الأمير، صباح الأحد، عن قيام الاتحاد السعودي لكرة القدم بتغيير النص القانوني للمادة الـ29 ـ الخاصة بالتدبير الوقتي.

وأثار هذا الإعلان الجدل في الوسط الرياضي السعودي بشأن تغيير النص القانوني للمادة الـ29 ـ الخاصة بالتدبير الوقتي دون الإعلان الرسمي عنها في الوقت الذي تنتظر فيه الجماهير قضية مشتعلة بين ناديي الهلال والنصر بسبب قضية اللاعب محمد كنو، والمغربي عبدالرزاق حمدالله.

ونقلت صحيفة ”الرياضية“ السعودية تقريرًا قالت فيه إن مركز التحكيم الرياضي يعكف على مراجعة محاضر اجتماعاته الماضية حتى يتم التأكد من تواريخ التعديل إن تمت وقت الاجتماعات والموافقات القانونية.

ووفقًا لهذه التعديلات قرر النصر شكوى أعضاء مركز التحكيم الرياضي بسبب قضية محمد كنو، خاصة وأن الهلال من المتوقع أن يقدم استئناف ضد أي عقوبة ضد اللاعب الذي وقع لناديين.

أحمد الأمير يفجر مفاجأة عن تغيير النص القانوني للمادة 29 "في هذا التوقيت بالذات" https://t.co/68sTvlZYL0 pic.twitter.com/Ww8Dw3JLjL — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 17, 2022

وغرد الأمير عن الأمر عبر حسابه على تويتر بتغيير النص القانوني للمادة الـ29 ـ الخاصة بالتدبير الوقتي؛ ما أثار جدلا واسعا في ظل قضايا عديدة تنظر في لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، كان أشهرها محمد كنو لاعب الهلال وعبدالرزاق حمدالله لاعب الاتحاد.

وغرد الأمير ”لماذا قام الاتحاد السعودي لكرة القدم بتغيير النص القانوني للمادة الـ٢٩ والخاصة بالتدبير الوقتي وأضاف نصا غير قانوني وقام بتكرار الاشتراطات الأخرى في هذا الوقت بالذات؟“.

وتابع ”إضافة اشتراط ـ أن يخشى فوات الوقت ـ عمل ليس قانونيا لانه متضمن في نص أن يخشى وقوع الضرر!“.

وتابع ”نفاذ وسريان هذا الشرط القانوني التدبير الوقتي من الواجب أن لا ينفذ على أي قضية منظورة حاليًّا لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم، ولابد من إعادة نشر اللائحة وتعديل صياغة المادة الـ٢٩ من القواعد الإجرائية بسبب تكرارها وعدم قانونيتها“.

وردا على تغريدات الأمير، قال المحامي سعود الرمان ”لكثرة التساؤلات عن النص المرفق للمادة الـ29 من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي أقول: يعتبر النص نافذا من تاريخ اعتماده من المجلس ونشره في الموقع الإلكتروني للمركز وقد تم نشره بتاريخ2021/12/2