رغم الهبوط.. الأهلي السعودي يمدد تعاقده مع المدرب روبرت سيبولدي

أعلن الأهلي تمديد الارتباط بالمدرب روبرت سيبولدي لموسم واحد رغم الهبوط لأول مرة من دوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

ونشر النادي الأهلي عبر حسابه على ”تويتر“، اليوم الأحد، صورة للمدرب القادم من أوروغواي، وقال إن سيبولدي مدد تعاقده لموسم رياضي واحد.

✍️ تجديد تعاقد

⚽️ الأورغوياني روبرت سيبولدي مدرباً للفريق الأول لكرة القدم

🗓 موسم رياضي واحد #الأهلي pic.twitter.com/iGG6BYFUQO — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 17, 2022

وروبرت سيبولدي هو مدرب قدم أوروجوياني يبلغ من العمر 57 عامًا، وأعلن الأهلي توليه قيادة الفريق، في مارس الماضي، خلفًا للبلجيكي بيسنيك هاسي، بسبب سوء النتائج التي يعاني منها الفريق.

وأنهى الأهلي الدوري في المركز 15 وقبل الأخير بعد سلسلة من النتائج الكارثية، حيث فاز مرة واحدة في آخر 10 مباريات.

والأهلي من الأبطال السابقين ونال اللقب 3 مرات آخرها في موسم 2015-2016، وأنهى الموسم قبل الماضي في المركز الثامن، بينما جاء ثالثًا قبلها بموسم واحد.

وبدأ سيبولدي مسيرته التدريبية في 2009 مع نادي كروز آزول المكسيكي، وقضى فترة تدريبه كلها فى المكسيك، حيث درب ودورادوس، وسانتوس لاجونا، وفيراكروز، قبل أن يعود مجددًا إلى كروز أزول، ومنه إلى نادي تيخوانا.

واستطاع الفوز بالدوري المكسيكي” الكلاوسورا“ مرتين في عامي 2007 و2018، كما توج بجائزة أفضل مدرب في المسابقة في الموسم الأخير.

ويستعد الأهلي للموسم الصيفي الجديد بالبحث عن صفقات مميزة لإنقاذ الفريق، بعد هبوطه لدوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، وتقديمه موسمًا سيئًا للغاية، فقد حصد 32 نقطة فقط، واحتل المركز الـ15 في دوري المحترفين.