والد ماتيوس بيريرا لاعب الهلال يثير جدلًا: لقد انتهى الأمر.. فقط تبقّى القليل (فيديو)

اثار ألكسندر والد البرازيلي ماتيوس بيريرا لاعب نادي الهلال جدلًا، حيث صرح عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن بيريرا يقترب من الانتقال إلى نادي بوتافوغو البرازيلي.

ونقل موقع ”fogaonet“ عن والد بيريرا، والذي صرح عبر مقطع فيديو متداول له يهتف لمشجعي بوتافوجو: ”لقد انتهى الأمر تقريبًا، فقد تبقى القليل“ مشيرًا إلى اقتراب إتمام الصفقة.

Esse é realmente o pai do Matheus Pereira ou puro bait, rapaziada??? pic.twitter.com/9qrfSn1R0A — Jotta Cavalcante (@JKSAL3) July 17, 2022

وكان ماتيوس بيريرا قد حذف، الأسبوع الماضي، صورًا له بقميص الهلال، مما يشير إلى اقتراب رحيله عن النادي السعودي.

وذكرت تقارير سابقة أن نادي بوتافوغو البرازيلي يجد صعوبة بالغة في بيريرا، بسبب رفض الهلال التفريط في اللاعب، فقد حاول النادي البرازيلي استعارة اللاعب مع خيار الشراء، لكن الهلال لا يسهل خروج ماتيوس.

وانضم بيريرا للهلال، في صيف 2021، وسط اهتمام كبير من الأندية الإنجليزية للحصول على اللاعب، قادمًا من وست بروميتش ألبيون، بصفقة قُدّرت بحوالي 18 مليون يورو.

ولعب بيريرا برفقة الهلال 34 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع 15 هدفًا.

ويلعب بيريرا صاحب الـ26 عامًا، في مركز الوسط الهجومي، ولعب سابقًا لنادي سبورتينغ لشبونة في 2010، وخلال تواجده مع النادي البرتغالي أعير لعدة أندية، مثل: تشافيس، ونورنبرغ، ووست بروميتش ألبيون.

وحقق اللاعب البرازيلي مع الهلال دوري أبطال آسيا 2021، وكأس السوبر السعودي 2022، ومؤخرًا دوري كأس المحترفين 2022.

وتُوج الهلال، هذا الموسم، بلقب دوري كأس المحترفين للمرة الثالثة على التوالي، والـ18 حصولًا عليه، والبطولة 65 في تاريخه، على حساب الاتحاد في الجولات الأخيرة من الموسم الماضي.