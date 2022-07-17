رغم إقالته منذ أيام.. منتخب إيران يعيد المدرب الكرواتي دراجان سكوتشيتش

أعاد الاتحاد الإيراني لكرة القدم تعيين الكرواتي دراجان سكوتشيتش مدربا للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عقب اجتماع بين مجلس إدارة الاتحاد الإيراني لكرة القدم واللجنة الفنية للاتحاد.

وتقررت إقالة سكوتشيتش يوم الإثنين الماضي ما أثار موجة انتقادات واسعة النطاق بين المشجعين قبل أربعة أشهر من موعد انطلاق نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) اليوم الأحد إنه لم يتضح بعد إذا كان المدرب الكرواتي البالغ عمره 53 عاما سيقود إيران في مشاركتها الثالثة على التوالي في كأس العالم والسادسة في تاريخها.

وأضافت الوكالة: ”سيتحدد بقاء سكوتشيتش أو استبدال مدرب آخر به على اسم الفائز في انتخابات رئاسة الاتحاد الإيراني في 30 أغسطس“.

وفي النهائيات المقبلة أوقعت القرعة إيران في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إنجلترا وويلز والولايات المتحدة.

وسيبدأ منتخب إيران مسيرته في النهائيات بمواجهة نظيره الإنجليزي في 21 نوفمبر تشرين الثاني.