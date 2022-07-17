جيسي لينغارد يرفض عرضا من نادي النصر السعودي

كشفت صحيفة اليوم السعودية، عبر حسابها على تويتر، أن جيسي لينغارد، نجم مانشستر يونايتد السابق، رفض العرض السعودي المقدم إليه لضمه خلال الصيف الجاري.

وأوضحت الصحيفة، أن العرض المقدم كان من النصر السعودي لضم اللاعب في الميركاتو الصيفي الحالي، لدعم صفوف الفريق تحت قيادة المدرب الجديد رودي غارسيا.

وكانت شبكة ”ذا أثليتك“ الأمريكية كشفت في تقرير لها، يوم الجمعة، أن اللاعب الإنجليزي لا يرغب في الانتقال للدوري الأمريكي وكان يدرس العرض السعودي المقدم له.

لكن التقرير لم يذكر اسم النادي السعودي الذي يرغب في ضم لاعب منتخب إنجلترا، والذي عرض على لينغارد 10 ملايين يورو سنويا، ولكن يبدو أن اللاعب حسم أمره وقرر رفض العرض.

وكان وست هام الذي ضم لينغارد معارا لنصف موسم في 2020-2021 دخل في مفاوضات معه لضمه بالإضافة لإيفرتون.

ورحل لينغارد عن يونايتد بنهاية الموسم الماضي بعد انتهاء تعاقده.

وخاض لينغارد 232 مباراة مع يونايتد سجل خلالها 35 هدفا.

ومع وست هام خاض 16 مباراة سجل فيها تسعة أهداف وصنع خمسة.

عرض خرافي من نادٍ سعودي لكريستيانو رونالدو https://t.co/wrkChHnjDz pic.twitter.com/beklHnzeQf — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 13, 2022

كريستيانو رونالدو

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد، رفض هو الآخر عرضا من النصر السعودي خلال الأيام الماضية.

وذكرت شبكة “CNN” البرتغالية، أن رونالدو تلقى عرضا ضخما من أحد الأندية السعودية قيمته 300 مليون يورو، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية، بواقع 30 مليون يورو لإتمام التعاقد مع مانشستر يونايتد، و250 مليون يورو راتب اللاعب على موسمين بواقع 125 مليون يورو لكل موسم، و20 مليون يورو عمولات الوكلاء.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى إن كريستيانو رونالدو يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد في ميركاتو الصيف الحالي، وذلك لرغبته في اللعب لأحد الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وعاد كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد في صيف العام الماضي، حيث وقع عقدا يمتد لمدة موسمين حتى 30 يونيو 2023.

وكانت إدارة النصر بدأت صفقاتها الصيفية بالتعاقد مع المدير الفني الفرنسي رودي غارسيا الذي جاء خلفا للأرجنتيني أنخيل ميغيل روسو بعد رحيله بنهاية الموسم.

وقامت الإدارة بتلبية أولى مطالب غارسيا من خلال ضم الظهير الأيسر الإيفواري جيسلان كونان من ريمس الفرنسي، وحارس المرمى الكولومبي ديفيد أوسبينا قادما من نابولي الإيطالي.