نادي الشباب السعودي يسعى للتعاقد مع المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي

كشفت صحيفة ”الميدان الرياضي“ أن نادي الشباب السعودي برئاسة خالد البلطان يتجه للتعاقد مع المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي، ليقود الفريق في الموسم الجديد خلفًا للروماني ماريوس سوموديكا.

ورحل سوموديكا لتدريب الرائد، بعدما حقق إنجازًا رائعًا بقيادة الشباب إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، بعد حصد الشباب 16 نقطة، كأكبر حصيلة نقاط يجمعها الشباب في دور المجموعات في تاريخ البطولة، ليتزعم صدارة المجموعة الثانية.

وأوضحت الصحيفة عبر حسابها على تويتر، أن مجلس إدارة نادي الشباب قدّم عرضًا رسميًّا للتعاقد مع المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي.

وأشارت إلى أن ”دي زيربي يقيّم حاليًّا عرض نادي الشباب، ويضع المدرب الإيطالي ضمن أولوياته البقاء بأوروبا على الانتقال لخوض تجربة جديدة بالشرق الأوسط“.

ولا يزال المدرب الإيطالي، صاحب الـ43 عامًا، لم يحسم قراره النهائي، في ظل عدم استقباله لأي عرض أوروبي حتى الآن.

وكان نادي شاختار دونيتسك الأوكراني، أعلن خلال الأيام الماضية، عن توصله إلى اتفاق ودي لفسخ العقد مع الإيطالي روبرتو دي زيربي، نتيجة للغزو الروسي للبلاد.

وانضم المدرب الإيطالي إلى شاختار في مايو 2021، بعقد لموسمين، وقاده إلى إحراز كأس السوبر المحلية.

الشباب تأهل إلى دور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا 2022، دون خسارة واحدة إذ فاز في 5 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة.

وكانت إدارة نادي الشباب ألغت اتفاقها مع المدرب الإسباني كيكي سيتين، المدير الفني السابق لفريق برشلونة، بعد توصلها لاتفاق معه بشكل رسمي لقيادة ”الليوث“.

وأشارت التقارير، إلى أن إلغاء مسؤولي الشباب لاتفاقهم مع سيتين جاء بسبب طلبه إضافة شروط مالية جديدة، منها تسديد النادي العاصمي عنه الضرائب في بلاده إن وجدت.

وأوضحت التقارير حينذاك أن اتفاق الشباب مع كيكي سيتين جاء لتدريب الفريق لمدة موسمين مقابل الحصول على 3.7 مليون، تشمل كامل الطاقم الفني المكون من خمسة آخرين، قبل أن يلغى الاتفاق.