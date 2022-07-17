الأهلي السعودي سيحدد مصير عمر السومة وبراداريتش والحسن نداو خلال الأسبوع الحالي

كشفت تقارير صحفية أن النادي الأهلي السعودي، سيحدد مصير الثلاثي المحترف بالفريق، السوري عمر السومة، والكرواتي فيليب براداريتش، لاعب الوسط، والسنغالي الحسن نداو، خلال الأسبوع الجاري.

وكانت العديد من التقارير تتحدث عن مستقبل السومة خلال الفترة الماضية، بأنه يطالب بالرحيل عن النادي الأهلي بعد هبوطه، وأيضًا مطالبته بالحصول على مستحقاته المالية.

أما نداو فقد انضم لصفوف الأهلي قادما من فريق فاتح التركي في صيف 2021، قبل أن تقرر الإدارة إعارة اللاعب السنغالي لصفوف أنطاليا التركي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية حتى يونيو 2022 وذلك بسبب عدم تألقه مع الفريق الجداوي.

وأشارت صحيفة ”الرياضية“، يوم الأحد، نقلا عن مصادرها، إلى أن الكاميروني فرانك كوم، لاعب الفريق، هو اللاعب الأجنبي الوحيد الذي تأكد، حتى الآن، استمراره مع الفريق، الهابط إلى ”دوري يلو“ لأندية الدرجة الأولى.

وأوضحت الصحيفة أن الأهلي استقر على بقاء كوم، الذي وصل مطلع العام الجاري من الريان القطري ويمتد عقده موسمًا آخر.

وكان النادي قرر إعارة المقدوني الشمالي إزغان أليوسكي موسما، وأنهى عقدي البرازيليين كارلوس إدواردو، المهاجم، ودانكلير بيريرا، المدافع.

ويحدد ”دوري يلو“ سقف اللاعبين الأجانب بـ6 لكل فريق، نزولًا من 8 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وشددت الصحيفة على أن إدارة ”الراقي“ قررت التجديد موسمًا مع المدرب الأوروغوياني روبرت سيبولدي، الذي قاد الفريق آخر 7 جولات وهبط معه إلى الدرجة الأولى.

ويبدأ الأهلي برنامجه الإعدادي للموسم الجديد بالتجمع يوم الاثنين في جدة، للخضوع للفحوصات الطبية، قبل السفر الخميس المقبل إلى تركيا.

وتعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يهبط فيها الأهلي لدوري يلو، وذلك بعدما تعادل مع الشباب في الجولة الأخيرة سلبيا.

وتستهدف أندية الدوري السعودي للمحترفين التعاقد مع لاعبي النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي، وذلك عقب هبوط الراقي لدوري الدرجة الأولى السعودي.