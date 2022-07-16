الرياضية: طارق حامد وأحمد شراحيلي سينضمان لمعسكر نادي الاتحاد استعدادا للموسم الجديد

كشفت صحيفة ”الرياضية“ أن الثنائي طارق حامد نجم نادي الزمالك، وأحمد شراحيلي لاعب الشباب، سينضمان لمعسكر نادي الاتحاد السعودي في النمسا استعدادا للموسم الجديد من الدوري السعودي.

وأوضحت الصحيفة، يوم السبت، أن شراحيلي سيغادر مع بعثة الفريق يوم السبت المقبل، بينما ينضم طارق حامد في وقت لاحق، حيث يسعى لحل أزمته مع نادي الزمالك.

وأوضحت الصحيفة أن عقد شراحيلي انتهى مع الشباب في 9 يوليو الجاري ولا يوجد ما يمنع من التحاقه بصفوف الاتحاد، بدءا من التجمع يوم الأربعاء المقبل، قبل رحلة فيينا.

ووقع شراحيلي مع الاتحاد في يناير الماضي بعد دخوله الفترة الحرة من عقده، ولكن نادي الشباب قدم ضده شكوى وأيضا ضد ”النمور“ في لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

فيما أكدت الصحيفة، نقلا عن مصادرها، أن النجم المصري طارق حامد سيلتحق بمعسكر الاتحاد من بدايته وفور انتهاء أمور تعاقدية بينه وبين الزمالك، حيث وقع اللاعب مع الاتحاد، لكن الإعلان الرسمي تأخر لحين تسوية وضعه مع ناديه.

وكان طارق حامد رفض الاستمرار وتجديد عقده رفقة الفريق الأبيض وفضل الرحيل.

وخاض طارق حامد 18 مباراة مع الزمالك هذا الموسم بينها 14 في مسابقة الدوري.

وشارك طارق حامد لآخر مرة مع الزمالك أمام إنبي يوم 10 مايو الماضي والتي انتهت بفوز الفريق البترولي بهدفين دون مقابل.

طارق حامد انضم لصفوف الزمالك في 2014 وشارك في 284 مباراة بجميع المسابقات، سجل 6 أهداف وصنع 8 وحصد 10 ألقاب.

ومن المقرر أن يخوض الاتحاد 3 لقاءات تجريبية في معسكره الخارجي، حيث يستهلها بمواجهة فيورنتينا الإيطالي في 31 يوليو الحالي، ثم يلاقي ريد بول سالزبورغ النمساوي في 7 أغسطس المقبل، والوحدة الإماراتي بعدها بخمسة أيام، على أن يختتم المعسكر في 13 من الشهر ذاته.

ويلعب الاتحاد مباراة ودية رابعة يوم 19 أغسطس المقبل، بعد عودته إلى مدينة جدة، حيث من المقرر أن يعلن عن الطرف الثاني في وقت لاحق.

يذكر أن نادي الاتحاد احتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين)، في الموسم المنتهي (2021 / 2022)، بفارق نقطتين خلف الهلال، الذي توج باللقب.