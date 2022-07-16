أزمة بين بيريرا وفهد بن نافل رئيس نادي الهلال

كشفت شبكة ”ESPN“ عن توتر علاقة البرازيلي ماثيوس بيريرا، صانع ألعاب ونجم نادي الهلال السعودي، مع فهد بن نافل رئيس الهلال، وهو ما يبدو أنه سيعجل برحيل اللاعب عن صفوف ”الزعيم“ في الميركاتو الصيفي الحالي.

وقام ماثيوس بيريرا، أمس الجمعة، بحذف جميع الصور من حسابه الشخصي على موقع ”إنستغرام“، وهي التي تخص تواجده مع الهلال منذ قدومه إلى المملكة.

وحذف بيريرا أكثر من 20 صورة تخص تواجده مع الهلال، في خطوة وصفها بعض المتابعين بأنه يرغب في الرحيل عن النادي، ويريد إيصال رسالة بهذا المفهوم لمجلس الإدارة.

فيما أشارت بعض الحسابات الأخرى التابعة لجمهور الهلال إلى أن اللاعب قام فقط بتنظيم حسابه على ”إنستغرام“، والدليل هو تواجد بعض الفيديوهات لأهدافه مع الهلال، كما أنه لم يسلك نفس الأمر مع حسابه على ”تويتر“.

وتعرض بيريرا لانتقادات جماهيرية، لعدم ظهوره بالمستوى المتوقع منه، رغم أنه الصفقة الأغلى في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بعد تعاقد الهلال معه، في صيف 2021 مقابل 18 مليون يورو.

وأشارت صحيفة ”الرياضية“، الأسبوع الماضي، إلى أن الهلال يرفض فكرة رحيل البرازيلي ماثيوس بيريرا، سواء بالبيع أو الإعارة أو بالمخالصة المادية في صيف 2022.

وأوضحت أن مجلس إدارة الهلال، يتمسك تمامًا بالحفاظ على خدمات البرازيلي ماثيوس بيريرا حتى نهاية العقد، المستمر إلى صيف 2026.

وأشارت التقارير الصحفية البرازيلية، إلى أن نادي بوتافوغو البرازيلي تقدم بعرض رسمي إلى إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل للحصول على خدمات بيريرا في الميركاتو الصيفي الحالي، إلا أن الإدارة رفضت العرض نهائيًا، وأكدت استمرار اللاعب.

ماثيوس بيريرا يثير حيرة جماهير الهلال بهذا التصرف https://t.co/BVwMWkAOaU pic.twitter.com/z9v9k7JBVR — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 15, 2022

وشارك النجم البرازيلي في 32 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، نجح في تسجيل 3 أهداف، وصنع 14 هدفًا، كما أنه أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

صانع الألعاب صنع هدفًا خلال 3 مباريات في دوري أبطال آسيا، وسجل هدفًا، وصنع آخر خلال 3 مباريات في كأس العالم للأندية.

ولا يعد تصرف بيريرا الوحيد الذي أثار الجدل بين جماهير الهلال، بل سبقه النجم البرازيلي ميشيل، حينما تحدث في تصريحات إعلامية، الإثنين، بشأن ما عاشه من أيام عصيبة، بعد وصوله إلى الهلال، ولم يتحدد مستقبله ومصيره حتى الآن.

يذكر أن موقف الهلال معقد، في الصيف الحالي بالنظر إلى منعه من تسجيل لاعبين جدد، إثر العقوبات الصادرة من غرفة فض المنازعات في قضية محمد كنو.