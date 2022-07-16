نادي النصر يقترب من التعاقد مع عبدالرحمن غريب من الأهلي

قالت ”قناة 24 الرياضية“ إن نادي النصر اقترب من التعاقد مع عبدالرحمن غريب لاعب النادي الأهلي.

ووفقا للقناة فإن إدارة النصر اقتربت من إنهاء صفقة عبدالرحمن غريب لاعب الأهلي، على سبيل الإعارة، لمدة موسم واحد“.

ويبلغ عبدالرحمن غريب من العمر 25 عاما ويجيد اللعب، ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر، ويمكنه اللعب كمهاجم أيضا، ويرتبط بعقد مع الأهلي حتى يونيو 2025.

وحتى الآن تعاقد نادي النصر مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا الذي خلف ميغيل أنخيل روسو، ومع الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، والإيفواري غيسلان كونان.

كما كشف الإعلامي التركي هالوك يوركلي أن البلجيكي جايسون دينايير على وشك الانتقال لنادي النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما أقنعه رودي غارسيا بالانتقال إلى الزعيم بعدما انتهى عقده مع ليون الفرنسي.

ووفقا لموقع ”transfermarkt“ فإن دينايير لعب تحت قيادة رودي غارسيا في 66 مباراة، بواقع 5507 دقائق، سجل فيها اللاعب هدفين وصنع هدفا ونال بطاقتين صفراوين.

واحتل النصر المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي خلف الهلال والاتحاد، وودع من ربع النهائي في كأس خادم الحرمين الشريفين ،بعد الخسارة 1/2 أمام الهلال.

وضمن النصر المشاركة في كأس السوبر السعودي بنسخته الجديدة إلى جانب الهلال والاتحاد والفيحاء.

يشار إلى أن الأهلي نزل إلى دوري الدرجة الأولى السعودي، لأول مرة في تاريخ النادي، بعدما احتل المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري السعودي الموسم الماضي، وحصد الأهلي 32 نقطة من 30 مباراة، حيث حقق الفوز 6 مرات، وتعادل 14 مرة، وخسر 10 مرات.

ورحل عن الأهلي، رسميا، البرازيلي كارلوس إدواردو، الذي انضم إلى بوتافوغو البرازيلي، وتحوم الشكوك حول بقاء إزغان أليوسكي، وعمر السومة.

وكانت صحيفة ”المواطن“ السعودية قد قالت قبل أيام إن المهاجم السوري عمر السومة أبلغ إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، رغبته في الرحيل عن الراقي في صيف 2022.

وأكدت أن عمر السومة، الهداف التاريخي للدوري السعودي، يرغب في الانضمام إلى فريق ينافس على البطولات سواء كان في السعودية أو خارج الدوري السعودي.

في حين قال موقع ”tskulis“ التركي إن نادي طرابزون سبور يقترب من التعاقد مع إزغان أليوسكي لاعب الأهلي السعودي، ونقل الموقع عن مصادر مقربة من طرابزون سبور أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع اللاعب، لكن تم تأجيل الإعلان عنه.