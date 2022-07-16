رينارد مصمم على طلبه بإيقاف الدوري السعودي 35 يوما قبل كأس العالم

قالت صحيفة ”الرياضية“، إن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مصمم على طلبه بشأن إيقاف منافسات الدوري السعودي للمحترفين قبل كأس العالم 2022.

وبحسب الصحيفة، فإن رينارد مصمم على طلبه بتوقف منافسات الدوري السعودي مدة 35 يومًا قبل انطلاق كأس العالم 2022 في قطر، وتحديدًا بعد الجولة التاسعة من المسابقة؛ لإجراء المرحلة الأخيرة من المعسكر الإعدادي للمنتخب السعودي للمونديال.

وأضافت الصحيفة أن طلب رينارد جاء بعد اجتماعات ومناقشات مع لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، ورغبة وطلب عدد من مسؤولي الأندية واللاعبين بتقليص مدة التوقف، في الوقت الذي ترك فيه الاتحاد السعودي لكرة القدم القرار للمدرب رينارد.

وقالت الرياضية إن رابطة دوري المحترفين ستعلن عن جدول الدوري السعودي موسم 2022/2023، في نهاية يوليو الحالي، ومن المقرر أن تنطلق المسابقة يوم 25 أغسطس.

وبحسب الصحيفة، فإن منافسات الدوري السعودي ستتوقف 5 مرات بواقع 92 يوما.

وفي موسم 2021/2022 انطلق الدوري السعودي يوم 11 أغسطس 2021 وانتهى يوم 27 يونيو.

ونال الهلال لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي للمرة الثالثة على التوالي، والـ 18 في تاريخه، والخامسة في آخر 10 مواسم، والعاشرة من موسم 2000/2001، والسابعة منذ بدء دوري المحترفين موسم 2008/2009.

واحتل الاتحاد المركز الثاني، في حين جاء النصر في المركز الثالث، والشباب في المركز الرابع.

ومن المقرر أن يشارك المنتخب السعودي في كأس العالم 2022 ضمن المجموعة الثالثة، ويستهل الأخضر مشواره بمواجهة الأرجنتين، يوم الثلاثاء 22 نوفمبر، ثم يلاقي بولندا، يوم السبت 26 نوفمبر، على أن يواجه المكسيك يوم 30 نوفمبر.

وستكون هذه سادس مشاركة للمنتخب السعودي في كأس العالم، حيث سبق أن شارك الأخضر في نسخ: 1994 و1998 و2002 و2006 و2018.

وفي مايو الماضي، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، تجديد عقد الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب الوطني حتى 2027.

ونشر الاتحاد مقطع فيديو على موقعه على تويتر يستعرض إنجازات المدرب، كاشفا عن مدة التجديد بتوقيع رينارد على قميص كتب على ظهره 2027.

وتولى رينارد تدريب منتخب السعودية في يوليو 2019.

ويملك رينارد خبرة مميزة، حيث قاد منتخبات زامبيا وأنغولا وساحل العاج والمغرب وأنغولا في أفريقيا، كما تولى تدريب أندية اتحاد العاصمة الجزائر، وسوشو وليل الفرنسيين.

وعلى مستوى الألقاب، حقق رينارد لقبين فقط، وكانا في كأس أمم أفريقيا، مع زامبيا عام 2012، وساحل العاج في 2015.