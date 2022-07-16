رودي غارسيا يقنع البلجيكي جايسون دينايير بالانتقال إلى نادي النصر

كشف الإعلامي التركي هالوك يوركلي أن البلجيكي جايسون دينايير على وشك الانتقال لنادي النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال يوركلي إن دينايير تلقى عروضا من عدة أندية بما فيها فنربخشة التركي، بعد انتهاء عقده مع ليون الفرنسي، إلا أن راتب اللاعب المرتفع يظل عقبة أمام التعاقد معه، حيث لم تستطع هذه الأندية دفع راتبه.

Denayer, Al-Nassr'a transfer olmak üzere… Çok yüksek maaş istiyordu. Fenerbahçe dahil birçok kulübe de önerildi ama kimse o paraları vermedi. CANLI: https://t.co/HVULRv0006 — Haluk YÜREKLİ (@Haluk_Yurekli) July 15, 2022

وذكرت صحيفة ”الميدان الرياضي“ أن إدارة النصر اقتربت من حسم صفقة المدافع البلجيكي دينايير بعد أن نجح مدرب الفريق، الفرنسي رودي غارسيا في إقناع اللاعب باللعب لصفوف النصر في الموسم المقبل.

وانتهى عقد جايسون دينايير، البالغ من العمر 27 عاما، مع ليون الفرنسي في 30 يونيو الماضي، وقد انضم إليه في 2018، قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويلعب دينايير في مركز الدفاع، وخلال فترته مع مانشستر سيتي أعير لسيلتك الإسكلتندي وسندرلاند الإنجليزي، وغالطة سراي التركي، وتقدر حاليا قيمته السوقية بـ14 مليون يورو، بحسب موقع ”transfermarkt“.

ولعب دينايير مع ليون 137 مباراة سجل فيها 8 أهداف وصنع 2، ولعب 50 مباراة مع غالطة سراي، صنع فيها 4 أهداف، في حين سجل 6 أهداف وصنع 2 في 44 مباراة مع سلتيك، بينما لم يسجل ولم يصنع في 27 مباراة مع سندرلاند.

وعلى مستوى الألقاب نال دينايير لقبا في الدوري التركي، ولقبا في كأس تركيا مع غالطة سراي، ولقبا في الدوري الإسكتلندي، ولقبا في كأس الدوري الإسكتلندي مع سلتيك.

ونجحت إدارة النصر حتى الآن في التعاقد مع المدرب رودي غارسيا لقيادة الفريق الفنية في الموسم الجديد وتعاقد أيضا مع الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا، بالإضافة لصفقة لضم المدافع الإيفواري غيسلان كونان قادما من ستاد ريمس.

وتسعى إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، لعقد صفقات جديدة خلال الموسم الجديد، إذ عانى الفريق من تراجع كبير في نتائج الموسم الماضي، حيث خرج بموسم صفري، واحتل المركز الثالث في ترتيب جدول دوري المحترفين.

ووفقا لموقع ”transfermarkt“ فإن دينايير لعب تحت قيادة رودي غارسيا في 66 مباراة، بواقع 5507 دقائق، سجل فيها اللاعب هدفين وصنع هدفا ونال بطاقتين صفراوين.

وحصد النصر 61 نقطة من 30 مباراة في الدوري السعودي، وودع من ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الخسارة 1/2 أمام الهلال.