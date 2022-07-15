النصر يرفض الاستغناء عن الأرجنتيني بيتي مارتينيز

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر حسمت أمرها بشأن الأرجنتيني بيتي مارتينيز لاعب الفريق خلال الموسم الجديد، بعد موافقة المدرب رودي غارسيا.

وبحسب ذات التقارير، فإن إدارة النصر قررت استمرار بيتي مارتينيز داخل صفوف الفريق، وعدم التفريط باللاعب إلى أي فريق على سبيل الإعارة أو البيع النهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت التقارير إن النصر تلقى العديد من العروض لكسب خدمات اللاعب ولكنها ضعيفة، حيث إن إدارة العالمي لم تحصل على مقابل مادي مناسب للاستغناء عن مارتينيز.

وانضم بيتي مارتينيز البالغ من العمر 29 عاما في صيف 2020، قادما من صفوف نادي أتلانتا يونايتد الأمريكي.

بدأ بيتي مارتينيز مسيرته الكروية في 2011 مع نادي هوراكان الأرجنتيني، ثم انتقل لريفر بليت في 2015، حتى انتقل لأتلانتا يونايتد في 2019.

وحصل المهاجم الأرجنتيني الدولي على جائزة أفضل لاعب في أمريكا الجنوبية لعام 2018، وأفضل لاعب كرة قدم أرجنتيني في العام ذاته، بعد أن ساعد ريفر بليت في الفوز بكأس ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية 2018.

وتسعى إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر لعقد صفقات جديدة خلال الموسم الجديد، إذ عانى من تراجع كبير في نتائج الموسم الماضي، فقد ودع المنافسة في جميع المسابقات، كما احتل المركز الثالث في ترتيب جدول دوري المحترفين.